ČR je třetí v Evropě v online nakupování potravin

Prodeje potravin on-line jsou v Česku třetí nejvyšší v Evropě po Velké Británii a Francii. Podíl jejich prodejů v internetových obchodech dosáhl loni dvou procent celkového obratu rychloobrátkového zboží. Letos je to již 2,5 procenta. Vyplývá to z údajů společnosti GfK. Nejvíce potravin se v e-shopech prodá v Jižní Koreji (16,6 procenta).



Ve většině zemí EU se tento podíl pohybuje mezi jedním a dvěma procenty, například v Německu se on-line prodá 1,2 procenta potravin a ve Španělsku 1,7 procenta. V Británii dosahuje podíl potravin prodaných přes internet 6,9 procenta a ve Francii 5,3 procenta. „Česká republika je na špičce, on-line prodej potravin je v Česku velmi silný. A to ještě jde o kategorii, která je jedna z nejslabších," uvedl Tomáš Drtina, ředitel GfK.

Online nakupujících bude v roce 2018 víc

On-line supermarket Rohlik.cz letos očekává tržby minimálně ve výši dvou miliard korun, Potraviny on-line řetězce Tesco dosáhly v posledním finančním roce 2016/2017 tržeb zhruba 1,3 miliardy korun. Dále na trhu působí Košík.cz, Freshbedynky.cz?, Coop-box.cz, Plnataska.cz, Potravinydomu.cz a další. Na on-line trh se chystá vstoupit i řetězec Globus.



Růst trhu bude v roce 2018 podle provozního ředitele Košík.cz Jakuba Šulty podpořen především organicky se zvyšujícím počtem nových zákazníků, kteří začnou službu využívat na úkor kamenných prodejen anebo původních zákazníků, kteří zvýší frekvenci a objem nákupů. Pomáhá tomu vysoká dostupnost služby, zvyšující se ergonomie a rychlost nákupů například pomocí chytrých zařízení, zavážení na druhé a třetí adresy (například rodičům a prarodičům), ale také rostoucí standardy služby.



Jednotliví hráči zároveň budou hledat další cesty v upevňování vztahu se zákazníky a zvyšování jejich loajality. "Nabízí se další zvyšování dostupnosti doručováním až domů bez přítomnosti majitele, do kufrů auta anebo do temperovaných freshboxů v developerských nebo administračních budovách. Roli sehraje i personalizace nabídky na základě znalosti zákazníka," dodal Šulta.

E-prodejci potravin musí vyřešit i řadu nedostatků



E-shopy s potravinami rozváží zboží jen v některých částech země. „Jsou regiony, kde prodej potravin on-line není efektivní. Spousta hráčů to rozjela a narazila na logistické problémy," dodal Drtina. Například Tesco pokrývá rozvozem Prahu a Středočeský kraj, Plzeňsko, Liberecko, Hradec Králové, Pardubice a Brno a okolí. Diskonty Lidl, které na podzim spustily vlastní e-shop, v něm čerstvé potraviny nenabízejí.



Podle Českého statistického úřadu dosáhly v roce 2015 tržby maloobchodu s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách 385 miliard korun.