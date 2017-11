Co pošle bitcoin do stratosféry?

Kdo dnes neinvestuje do bitcoinu nebo jiné kryptoměny, jako kdyby nebyl. Ne každý chce investovat do něčeho, čemu nerozumí, jen proto, že cena roste do nebes. Otázka je, zda je postoj opatrného nicnedělání správný, nebo je lepší naskočit do růstového trendu. Co ale může bitcoinu pomoci k dalším výrazným ziskům?

O bitcoinu nebo jiných kryptoměn dnes investuje hodně lidí, ale je možné, že mnozí z nich mechanismu jejich fungování vůbec nerozumí. Dalo by se říci, že jejich fungování rozumí jen hrstka lidí, kteří se věnují těžbě. Ben Carlson ze společnosti Ritholtz Wealth Management se pokusil zformulovat vzorec, podle kterého nyní funguje trh s kryptoměnami:

Nová a vzrušující technologie + skupina těch, kteří tomu skutečně věří + sexy pohádky kolem + šílený růst cen = kryptografická tržní hodnota

Ačkoli se o to hodně lidí snaží, neexistuje způsob, jak standardní cestou určit hodnotu digitálních měn, protože neexistují fundamenty. To, že bitcoin samotný v průběhu své existence třikrát zažil propad o 85 %, mluví samo za sebe.

Jedním z hlavních argumentů zastánců bitcoinu je jeho "vzácnost", která je často porovnávaná se zlatem. Ale i když je množství zlata také omezeno, jeho hodnota se za posledních pár tisíc let prakticky nezměnila (za unci zlata bylo možné koupit před dvěma tisíci lety prakticky totéž co dnes). Zlato není jediný případ podobně vzácné komodity, na rozdíl od bitcoinu je možné je navíc fyzicky držet.

Dalším argumentem je tvrzení, že kdyby měl bitcoin tvořit určité procento všech investičních aktiv, jeho cena by měla ještě růst. Například kdyby každý měl mít 3 % peněz v bitcoinech, jeho hodnota by se počítala v bilionech. Ale to je stejný nesmysl, jako když někdo chce začít podnikat a počítá s tím, že po dosažení určitého podílu na trhu z něj bude boháč.

Carlson však přece jen přišel s něčím, co by mohlo vést k dalšímu raketovému růstu ceny bitcoinu.

Vstup institucionálních investorů do hry

Kdyby se velcí institucionální investoři rozhodli nakupovat bitcoin ve velkém, mohlo by to mít na trh velký vliv. Vzhledem k tomu, jak pomalu a metodicky se rozhoduje o alokaci kapitálu v nadacích, penzijních fondech a podobně, není tento předpoklad úplně mimo mísu. "Změny portfolia v těchto fondech jsou stejně rychlé jako manévrování bitevní lodě na moři, a to z důvodu politického i kariérního rizika," míní Carlson. U penzijních fondů je to podle něj otázka možná i desetiletí, ale některé neziskové organizace se možná budou rozhodovat rychleji.

Otázkou zůstává, co by vedlo instituce k tomu, aby se pro nákupy bitcoinu rozhodly. Pokud bude jeho cena stále růst, mohou mít investoři pocit, že o něco přijdou. Ale jedna věc je situace, kdy všechno roste, a jiná, když některá aktiva budou klesat.

V prvním případě je to vlastně jednoduché, vidíme to v současnosti. Ve druhém případě, když by akcie začaly padat a samotný bitcoin by rostl (nebo neztrácel), stal by se z něj nástroj diverzifikace akciového portfolia. To by podle Carlsona mohlo vést velké investory k tomu, aby se po kryptoměně začali poohlížet.

Se zájmem velkých investorů by se mohl rozběhnout také fondový byznys, protože jakmile se do nákupů kryptoměn pustí několik fondů, stádovité chování povede k tomu, že jich bude stále více. Nadace a penzijní fondy by se navíc mohly cítit komfortněji při investování do nějakého bitcoinového fondu, než kdyby investovaly přímo do bitcoinu.

Jak to nakonec bude, je ve hvězdách. Jak připomíná Carlson, jistá je snad pouze volatilita na trhu s kryptoměnami. A právě ta činí tento trh z psychologického hlediska tak zajímavým. "Volatilita přináší na trhy emoce, a když začnou lidé dělat rozhodnutí na základě emocí, můžeme se dočkat zajímavých věcí," uzavírá Carlson.