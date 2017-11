Tesla má nová esa: elektrický tahač Semi a sporťák Roadster

Prototyp elektrického tahače Tesla Semi a nový osobní vůz Roadster představil americký výrobce elektrických vozů Tesla. Po více než deseti letech výroby osobních elektromobilů a SUV, jakož i solárních panelů, se tak firma vrhla do nového segmentu. Příznivě se zatím modely odrazily v aktuální ceně akcií firmy. Uzavřely včerejší den se ziskem 0,39 procenta na 312,50 USD. Akcie Tesly, která jsou z hlediska tržní kapitalizace ve Spojených státech dvojkou, letos stouply už o 46 procent.



Elon Musk, šéf společnosti Tesla, odhadil doslova v pověstném stylu Steva Jobse, dlouho slibovaný elektrický tahač Tesla Semi a kromě toho i nový vůz Roadster Tesla. Tahač Semi by měl podle dostupných informací dokázat zrychlit z „nuly" na „sto" kilometrů v hodině během zhruba pěti sekund. S maximálním užitečným zatížením 36 tun to bude umět za 20 sekund, což odborníci na nákladní dopravu hodnotí velmi příznivě. Na jedno nabití s max. zatížením ujede až 800 km při dálničních rychlostech (asi 96 km/h).

Drahá hračka bez efektu?

Elon Musk, majitel společnosti Tesla, označil model Semi za další krok Tesly k přesunu ekonomiky od fosilních paliv. Někteří analytici v rozhovoru s agenturou Reuters však tahač považují za drahou hračku pro firmu, která utrácí peníze rychleji, než je vydělá, nikdy neohlásila roční zisk a zahájení produkce modelů Sedan 3 sama popisuje jako "výrobní peklo". Cenu nákladního vozu Musk neuvedl. Náklad může vážit až 36 300 kilogramů. Baterie se nabíjí 30 minut, kamiony s naftovým motorem ujedou na jednu nádrž 1600 km a jejich provoz je podle Muska o 20 procent dražší než provoz elektroverze.



Kabina nákladního vozu není tak protažená jako u klasického vozu, interiér je prostorný se sedadlem uprostřed, kolem něhož jsou umístěny dvě dotykové obrazovky. Vůz má akumulátor zabudovaný do podvozku a čtyři motory. Má také poloautonomní řídící systém stejný jako osobní automobily Tesly. To znamená, že se bez zásahu řidiče udrží v jízdním pruhu, jede stanovenou rychlostí a je schopen zpomalit. Místo zpětných zrcátek má kamery, což napomáhá jeho aerodynamičnosti. Výroba má být zahájena v roce 2019.

Roadster Tesla nebude pro každého

Své příznivce Tesla překvapila další novinkou: modernizovanou verzí svého prvního sportovního vozu Roadster. Čtyřmístný automobil ujede na jedno nabití rekordních tisíc kilometrů. Z nuly na rychlost 100 kilometrů za hodinum se dostane za 1,9 sekundy. Na trhu by se měl objevit v roce 2020 při základní ceně 200.000 dolarů. Elon Musk ho představil stylově, když před čekající dav přijel kamionem a Roadster vyjel z jeho útrob.

