Tencent může předběhnout Facebook. V tržní kapitalizaci prý do konce roku

Čínský technologický gigant Tencent má našlápnuto k tomu, aby svou tržní hodnotou překonal číslo společnosti Facebook, které se v těchto dnech pohybuje okolo 520 miliard amerických dolarů. Tržní kapitalizace Tencentu dosáhla v tomto týdnu 470 miliard dolarů a rychlost, se kterou jí firma dosáhla, může prý ještě v tomto roce pomoci překonat hodnotu tržní kapitalizace Facebooku.

Otázkou dne tak je, jak je možné, že se Tencentu daří tak snadno překonávat magická čísla na akciovém trhu. Zatímco Facebook je provozovatelem a majitelem nejpopulárnější globální sociální síť světa s více než 2 miliardami uživatelů a vlastní i dvě další velmi populární světové platformy - Instagram a WhatsApp, záběr Tencentu je o něco širší. Čínská firma se totiž kromě provozování známé sociální sítě WeChat, zabývá i výrobou video her a míří do dalších segmentů, které jí dávají slibnou perspektivu.

Tencent, nový hegemon akciových trhů

Tencent v sociální síti WeChat eviduje téměř jednu miliardu uživatelů, většinou v Číně a oproti svým „západním“ konkurentům, Facebooku a Twitteru, má před nimi v nejlidnatější zemi světa velký náskok. Podle serveru CNN.com to však není jediný důvod, proč může Tencent předběhnout v tržní kapitalizaci svého amerického rivala Facebook. Na rozdíl od Facebooku totiž Tencent může oslovit investory svou expanzí do dalších odvětví, jako je herní průmysl, výroba smartphonů, mobilních platebních systémů či služby streamování hudby.



A čísla u výsledků hospodaření dávají odhadům za pravdu. Za poslední čtvrtletí totiž meziroční ziskovost Tencentu vzrostla o téměř 70 %. Tencent navíc investuje do dalších technologických společností po celém světě a má podíly i v dalších odvětvích, například 5% podíl ve společnosti Elona Muska Tesla, nebo 12% ve Snapu, mateřské firmě SnapChatu. Podle analytiků to jsou všechno argumenty pro další slibný růst akcií.

Vývoj hodnoty akcií Tencent na hongkongské burze od začátku roku 2017

500 miliard dolarů tržní kapitalizace má na dosah víc čínských firem

Podle všeho Tencent s největší pravděpodobností v nejbližších dnech projde branou 500miliardové tržní kapitalizace a atakuje tak dalšího obra akciových trhů, společnost Amazon. Ta nyní disponuje tržní kapitalizací zhruba 550 miliard dolarů. Některé odvážné názory dokonce nevylučují, že se čínský Tencent může přiblížit společnosti Apple, s tržní kapitalizací 880 miliard dolarů či Alphabetu s tržní kapitalizací 720 miliard dolarů.

Argumentem pro rychlé překonání magických čísel je podle analytiků i to, že Tencent dosáhl hodnoty tržní kapitalizace 300 miliard dolarů zhruba před šesti měsíci. Faktem je také to, že technologický obr není jediný z Číny, který atakuje hranici 500 miliard dolarů tržní kapitalizace. Do vybrané skupiny „šťastných" totiž patří Alibaba, firma ze segmentu e-commerce, přirovnávaná často k Amazonu, atakovala tržní kapitalizaci zhruba 465 miliard dolarů. Cena akcií firmy se za poslední rok zdvojnásobila.