Americká Sněmovna schválila daňovou reformu Donalda Trumpa

Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu poměrem hlasů 227 ku 205 schválila daňovou reformu prezidenta Donalda Trumpa, která snižuje daňové zatížení podniků i fyzických osob. Balík daňových změn teď čeká hlasování v Senátu, kde bude podle amerických médií poměr hlasů daleko těsnější.

První větší daňová reforma za posledních třicet let je vyvrcholením dlouholeté snahy amerických republikánů o změnu daňových pravidel. "Schválení tohoto zákona je to největší, co můžeme udělat pro růst ekonomiky a pro pomoc těm příslušníkům střední třídy, kteří mají potíže," komentoval hlasování republikánský šéf sněmovny Paul Ryan. Demokraté tvrdí, že navrhované změny pomohou jen nejbohatší vrstvě Američanů, zatímco ostatním neprospějí.



Zásadní daňová reforma je jedním z hlavních pilířů Trumpovy prezidentské agendy a volebním slibem se značnou šancí na úspěch. Dnešní americké komentáře předpovídají, že prezident by mohl díky daňové reformě zamířit ke svému prvnímu legislativnímu triumfu.





Nový daňový plán má dvě verze, o první jednala Sněmovna reprezentantů, druhou má na programu Senát. Jakmile parlamentními komorami úspěšně projdou, musí být zahájena dohodovací procedura, na jejímž konci bude společná verze. Až pak bude návrh prezidentovi předložen k podpisu. Trump doufá, že zákon o daňové reformě bude moci podepsat ještě letos. Senátní návrh se ovšem zatím projednává jen ve výborech.Obě verze vyvolávají nesouhlas nejen demokratů, ale i nevelké skupiny republikánských poslanců. Na rozdíl od Sněmovny reprezentantů je v Senátu situace podstatně dramatičtější. Republikáni tam mají převahu 52 ku 48 hlasům, a pokud budou demokraté hlasovat jako jeden muž, mohou si republikáni dovolit pouze dva "odpadlíky". Agentura Reuters ovšem dnes předběžně napočítala čtyři.Trumpova reforma má snížit korporátní daň z 35 na 20 procent. V případě daně z příjmu fyzických osob má senátní verze sedm daňových pásem mezi deseti a 38,5 procenta, návrh projednávaný ve Sněmovně reprezentantů má daňová pásma čtyři v rozsahu 12 až 39,6 procenta.Snížení daní, které ochudí státní pokladnu v příštích deseti letech odhadem o 1,5 bilionu dolarů , má nový zákon kompenzovat likvidací nebo výrazným omezením položek odpočitatelných z daní a hlavně rychlejším ekonomickým růstem.