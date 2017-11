Lidé ročně vyhodí miliony tun jídla. Jak si pomoci od plýtvání?

Na celém světě končí ročně v odpadu více než miliarda tun jídla. I v Evropě je plýtvání velkým problémem. Lidé mohou vyhazováním potravin snadno zamezit - stačí dodržovat aspoň základní pravidla, které navíc ušetří peníze. Nejvíce jídla se podle organizace pro výživu a zemědělství ročně vyhazuje v Severní Americe - 290 kilogramů na osobu ročně. Evropa se umístila hned na druhém místě, kde ročně skončí v odpadcích asi 277 kilogramů potravin na osobu! Lidé nejčastěji vyhazují ovoce a zeleninu. Alarmující je, že se jídlo vyhazuje i rozvojových zemích, které v některých případech trápí hladomor. V severoafrických státech se nejvíce vyhazuje obilí. Na plýtvání jídlem se více podílejí spotřebitelé, ale také obchodní řetězce. Výrobci a supermarkety mohou plýtvání výrazně omezit. V některých zemích fungují obchody, které prodávají potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti nebo poškozeným obalem, které se běžně prodávat nesmí. S problematikou plýtvání v Česku bojuje například řetězec Tesco, který spolupracuje s potravinovou bankou. Další oblastí je plýtvání v restauracích, na které upozornil například miliardář Richard Branson, majitel společnosti Virgin Group. Podnikatel se už nemohl dívat, jak lidé nechávají spoustu jídla na talíři. Jeho restaurace zavedly nový systém – lidem dávají menší porce, které opravdu zvládnou sníst. Pokud by ale měli jejich hosté pocit, že se nenajedli dostatečně, dostanou přidat zdarma.

Nákupy si plánujte

Pokud chcete zamezit plýtvání, podle zpravodajského webu Mashable je dobré si sestavit jídelníček na celý týden a podívat se, co už máte doma. Z chybějících surovin si pak udělat seznam a v obchodě nakoupit jen to, co skutečně potřebujete.

Výhodné je kupovat vážené ovoce a zeleninu, protože tak koupíte jen množství, které skutečně sníte. Důležité je také sledovat datum spotřeby. Někdy je lepší si koupit jídlo, kterému končí datum za delší dobu. Obzvláště pokud víte, že ho zřejmě nezvládnete sníst.

Nepodceňujte uskladnění potravin. Na obalech najdete doporučení, jak skladovat. Aby potraviny vydržely co nejdéle čerstvé, měla by to být teplota v ledničce 1 až 5 °C.

Vyhození jídla by mělo být až poslední variantou. Pokud nedojíte velkou porci jídla, můžete ji ponechat v ledničce na další den. Například z mírně přezrálého ovoce můžete udělat koktejl, nebo ho jinak zpracovat. U pečiva je řešením zamražení. Starší chleba pak můžete rozmrazit před konzumací.

Mobilní aplikace

Řešením by také mohla být aplikace foodfully, vytvořená pro chytré telefony. Ta za váš pohlídá, co se vám doma právě kazí. Pokud nakupujete online, aplikace si zapamatuje váš nákup.

Také můžete v obchodě jednotlivé položky nafotit a do aplikace vložit. Pak už na vás bude automaticky vyskakovat upozornění, kdy vašemu jídlu končí životnost. Jídlo, které spotřebujete, z aplikace vymažete.