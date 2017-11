Vyhrajte vstupenku za 4 999 Kč na největší konferenci o akciích v ČR!

Zajímá Vás svět investic, uvažujete o tom, že byste investovali, nebo již sami investujete? Chtěli byste se o investování dozvědět víc? Soutěžte s Patria Finance a vyhrajte vstupenku na Českou investiční konferenci, kde budou nejlepší odborníci z tuzemska a ze Slovenska představovat svoje tipy na zajímavé investiční příležitosti. Obchodníka s cennými papíry Patria Finance bude na této prestižní akci zastupovat analytik Branislav Soták, který v Patrii pokrývá takové tituly jako Apple nebo Facebook.

Některé své konkrétní akciové tipy nám již Braňo prozradil. Čtvrtý si ale nechává pro sebe a hovořit o něm bude právě až na investiční konferenci. Podívejte se na video v tomto článku a napište nám,

1. Jaké tři konkrétní akciové tipy analytik Branislav Soták ve videu zmiňuje

2. Z jakého sektoru pochází poslední čtvrtý akciový tip, o kterém bude hovořit ve čtvrtek 23. listopadu na České investiční konferenci.

Své tipy pište do komentářů pod příspěvek o této soutěži na facebookovém účtu Patria.cz do pondělí 20. listopadu 2017 do 08:00 hodin. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který se může těšit na vstupenku na první den České investiční konference v ceně 4 999 Kč.

Na Facebooku Vás v případě výhry budeme kontaktovat zpět na Váš facebookový profil bezprostředně po slosování. Pokud budete mít štěstí, získáte přístup na blok zajímavých přednášek od renomovaných investičních odborníků, které se budou konat ve čtvrtek 23. listopadu v lákavém prostředí hotelu Pyramida v Praze. Podrobnosti o programu a opřednášejících si můžete přečíst na webu konference ZDE.

Neváhejte a soutěžte s námi! Za odpověď nic nedáte!