Výpověď smlouvy s OKsystem na MPSV nahrává do karet OKsystem

Ministerstvo práce a sociálních věcí oznámilo, že mu nezbylo nic jiného, než vítězi tendru na IT systém na administraci sociálních dávek za více než 130 milionů korun, společnosti OKsystem, vypovědět smlouvu, jelikož v dostatečné kvalitě neplnila předmět smlouvy. Některé hlasy z branže však namítají, že tento krok paradoxně OKsystemu vyhovuje. Získá totiž víc peněz, než kdyby vše řádně plnil. Nejde o jednotky, ale stovky milionů korun.

Jako hrdinský by se dal označit počin vedení Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), které vypovědělo smlouvu na vývoj informačního systému na administraci dávek. Zakázka jejíž hodnota se pohybovala okolo 130 milionů korun se tak zastavila a bude vypsána znovu. „Ministerstvo práce a sociálních věcí 16. listopadu odstoupilo od smlouvy o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS SOCIÁLNÍ DÁVKY“ a poskytování souvisejících služeb, které byla uzavřena mezi MPSV a společností OKsystem, a.s. dne 2. 11. 2016. Vypovězením smlouvy není ohrožena výplata sociálních dávek,“ uvedlo MPSV. Podrobně jsme o kroku ministerstva informovali v textu Tendr na vývoj systému sociálních dávek zkolaboval. MPSV odstoupilo od smlouvy s firmou OKsystem

Jenže podle názorů některých odborníků z IT branže se může jednat o záměr ze strany OKsystemu. Ministerstvo práce a sociálních věcí samo přiznává, že společnosti OKsystem podnikatele Martina Procházky platí ročně 400 milionů korun za provoz stávajícího „dávkového“ systému. Za nový systém by mělo platit méně, než 40 milionů korun ročně. Právě zde lze podle názoru některých odborníků z praxe hledat důvod, proč OKsystem zvolil obstrukční taktiku a snaží se co nejvíce zdržovat vývoj a nasazení nového systému. „OKsystem dostane půl miliardy ročně za provoz stávajícího systému pro administraci a výplatu sociálních dávek. Pokud dokončí a nainstaluje nový systém, přenese do něj všechna data, bude dostávat řádově desetinu této sumy. To je samozřejmě pro každého podnikatele velice nevýhodné,“ řekl muž, jenž se několik let pohyboval v IT sektoru a zastupoval firmu, která se účastnila výběrových řízení i v rezortu MPSV.

Skutečnost je taková, že do doby nasazení nového systému dávek (od OKsystem) bude MPSV a Úřad práce ČR využívat stávající systém (také od OKsystem). Rozdíl mezi starým a novým je nejen v architektuře samotného systému a uživatelským i designovým trendům vzhledem k době vzniku, ale především v ceně. Rozdíl činí více než 300 milionů ročně.

Při znalosti termínů, v nichž se IT zakázky dají od jejich vyhlášení uvést v život, je téměř jasné, že je potřeba kalkulovat nejméně se dvěma roky, pravděpodobnější varianta je, že to bude později. MPSV samo opatrně mluví o polovině roku 2020. Vzhledem k tomu, že se většinou systémy nasazují k novému roku, je tedy teoreticky možné počítat s nasazením systému od roku 2021. Tím pádem bude OKsystem v letech 2018, 2019 a 2020 inkasovat zmiňovaných 400 milionů korun ročně. Tím si přijde na více než 1,2 miliardy korun ze státního rozpočtu.

„V tuto chvíli nelze předjímat, jak dlouhou bude nutné zajišťovat služby podpory provozu ve vztahu ke stávajícím aplikacím. Ukončení provozu stávajících OKaplikací v plném rozsahu je však podmíněno spuštěním nového IS DAV do provozu,“ uvedl k tomu za vedení Ministerstva práce a sociálních věcí Petr Sulek z tiskového odboru.

Dotaz na datum zprovoznění nového systému označil Sulek za předčasný. „Termín nasazení nového IS DAV závisí od mnoha faktorů a na vnějších okolnostech, které nemůže MPSV ovlivnit. Nyní jsme bohatší o zkušenost, že ani smluvně dané termíny nemusí být reálnými termíny pro spuštění IS do provozu. MPSV nicméně udělá vše pro to, aby k tomu došlo co nejdříve. Pokud by nenastaly žádné komplikace, je reálné nasazení nového produkčního systému v polovině roku 2020,“ uvedl Sulek s tím, že u zrušené zakázky byl u OKsystemu uplatněn nárok na slevu. „Možnost uplatnění náhrady škody nebo jiných sankcí MPSV dále analyzuje,“ doplnil mluvčí MPSV.

Odmítl však komentovat názor odborníků z IT branže, že „nepostup“ OKsystemu může být záměrnou obstrukcí, která ale paradoxně firmě vynese stamiliony korun, jelikož se oddálí začátek platnosti nové smlouvy. “ Bez komentáře. Stávající krok MPSV byl nevyhnutelný, aby bylo zabráněno dalšímu oddalování spuštění „IS DAV“ do provozu,“ reagoval Sulek.

Odmítl se také vyjádřit k tomu, zda se bude muset „potrestaná“ firma OKsystem přihlásit do nového tendru, který chce MPSV vyhlásit v nejbližší době. „Zadávací podmínky nové VZ na realizaci IS DAV budou samozřejmě nastaveny nediskriminačně, nicméně do vyhlášení otevřeného zadávacího řízení se k podmínkám MPSV nemůže vyjadřovat,“ dodal Sulek.

Jiří Reichl

