Vývoj na devizovém trhu ve 46. týdnu (13.11.-16.11.2017)

• Koruna se v tomto týdnu vůči euru pohybovala pod hladinou 25,60 CZK/EUR, avšak během úterního odpoledne oslabila nad zmíněných 25,60 a to navzdory silnému růstu české ekonomiky. Ve čtvrtek dopoledne se však opět vydala testovat letošní maximum na úrovni 25,50 CZK/EUR.

• Nejzajímavější domácí makroekonomickou statistikou byl v tomto týdnu jednoznačně předběžný odhad růstu hrubého domácího produktu (HDP) ve 3. čtvrtletí letošního roku. Oproti předchozímu čtvrtletí ekonomika vzrostla o 0,5 % a v meziročním srovnání zrychlila na 5 %. HDP rostl naposledy rychleji ve 3. čtvrtletí roku 2015. Domácí ekonomika roste nepřetržitě (v meziročním srovnání) od konce roku 2013, tj. šestnáct čtvrtletí v řadě. I v evropském srovnání patří české ekonomice z pohledu růstu HDP jedna z čelních příček, avšak za rumunskými 8,6 % přeci jen zaostáváme. K předběžnému odhadu českého HDP se sluší ještě doplnit, že k růstu ekonomiky na výdajové straně přispěla spotřeba domácností a investice, na nabídkové straně průmysl i služby. Na detaily o výkonu české ekonomiky si však budeme muset počkat na začátek prosince, kdy bude zveřejněna struktura HDP.

• Růst české ekonomiky o 5 % a to ještě v kontextu nepřetržitého hospodářského růstu v posledních letech je určitě pozitivní. Nezaměstnanost je rekordně nízká, zaměstnanost rekordně vysoká, spotřebitelé utrácejí, daří se i většině firem. I přesto zde však máme některá slabá místa a jedním z nich jsou vládní investice. V první polovině roku totiž vláda příliš neinvestovala, respektive vládní investice byly po očištění o cenové vlivy vůbec jedněmi z nejslabších za posledních dvacet let. To s ohledem na velmi nízké úrokové sazby a potřebu rozjet řadu infrastrukturních projektů není příliš dobrá vizitka dosluhující vlády. Paradoxní přitom je, že nechybí peníze, ale přichystané projekty. A o moc lepší to pravděpodobně nebylo ani ve 3. čtvrtletí, kdy sice investice rostly, ale předpokládám, že to bylo primárně zásluhou soukromého sektoru.