Mersch (ECB): Nečekejte, že začneme zase zvyšovat rozsah QE

Člen bankovní rady ECB Yves Mersch dnes uvedl, že by trh neměl počítat s možností navýšení programu nákupu aktiv až tento program vyprší. Zatím platí, že konec programu byl posunut na září příštího roku.Podle komentářů tak Mersch naznačil, že program nákupu aktiv poběží raději delší dobu, než aby musel být případně opětovně navyšován. Pokud by došlo k nějakým šokům, tak by na ně ECB samozřejmě adekvátně reagovala.ECB již dříve naznačila, že i přes zlepšující se ekonomické podmínky v eurozóně nebude s ukončení QE nijak spěchat a dojde k němu velmi pozvolně.Podle Mersche ECB na prosincové zasedání představí své aktualizované prognózy. Nikdo asi nebude překvapený, pokud se tyto posunou směrem vzhůru. V září ECB odhadovala letošní růst HDP eurozóny na 2,2% s poklesem na 1,8% v roce 2018. Jádrová inflace by letos měla růst o 1,2% a 1,3% v roce příštím.