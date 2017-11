Sedm důvodů pro další pokračování býčího trhu

„Na trhu se pohybuji již 20 let a během této doby jsem se naučil, že je nutné využívat pozitivních kombinací faktorů, které tlačí ceny nahoru... Nevím, zda tento býčí trh bude trvat ještě tři týdny, tří měsíce, tři roky nebo ještě déle. Ale spíše se domnívám, že to bude delší období,“ píše na svém blogu investor Joseph Fahmy, který stojí v čele společnosti Zor Capital. Důvody jeho optimismu jsou následující:

Za prvé, trhu nahrávají technické indikátory. „Klientům neustále připomínám, že trh ovládají velké finanční instituce a proto je důležité sledovat, co dělají. Když kupují, svezte se na trendu, když prodávají, jděte jim z cesty,“ píše investor. Instituce podle něj akumulují akcie od července 2016, kdy znovu ožil současný býčí trh. Od té doby platí, že pokud dojde k nějakým prodejům, „obvykle trvají až k nějakému smysluplnému supportu a pak instituce začnou znovu kupovat.“ Trh je navíc „neuvěřitelně odolný a ztráty nedrží dlouho, jako by věděl, že před ním stojí něco velkého“.



Za druhé, pozitivně přispívá i fundament. Řada firem je na samém počátku akcelerujících zisků a tržeb. Medvědi sice tvrdí, že valuace se nacházejí příliš vysoko. Musíme mít ale na paměti, že trh diskontuje očekávané zisky a obvykle se řídí tím, co je očekáváno za 6 – 12 měsíců. Jinak řečeno, pokud bude růst zisků silný, současné valuace jsou v pořádku.



Za třetí, probíhá globální růst, takže vyšší zisky nejsou generovány jen v USA. Většina tržeb firem zahrnutých v indexu S&P 500 pochází ze zahraničí a jak ukazuje následující graf, nacházíme se nyní z globálního hlediska ve výjimečném období. Soudě podle nejnižšího počtu zemí v recesi na tom globální ekonomika nebyla dokonce nikdy lépe než dnes:





Za čtvrté, stále se nacházíme v prostředí nízkých sazeb a na Wall Street se ne nadarmo říká, že „s Fedem se nebojuje“. Jiný známý investor David Tepper v této souvislosti uvádí: „Vzbuďte mě, až se výnosy desetiletých dluhopisů dostanou na 4 %.“



Za páté, sentiment je pozitivní, protože většina lidí se na trh stále dívá s nevraživostí. Je to vidět pokaždé, když trh oslabí – indikátory sentimentu se pak vždy přesunou do extrémně medvědích hodnot.



K tomu všemu můžeme přidat technologickou revoluci a vládu, která podporuje korporátní sektor a podnikání. Většina médií sice tvrdí, že Trump nic moc nedokáže a trh také s ničím velkým nepočítá. Pokud by se ale například podařilo prosadit daňovou reformu, bude to významný katalyzátor dalšího růstu cen akcií. A když se tak nestane, je tu stále ona technologická revoluce.



Další posilování trhu nebude pravděpodobně bez rizika. Budou jej doprovázet občasné korekce a některé z nich budou budit dojem, že představují konec býčího trhu. Já jsem ale optimistou, i když ne slepým. Podle mého názoru platí dvě věci: Svět se postupně zlepšuje. A lidé si většinou myslí, že opak je pravdou. A pokud se mýlím, včas své pozice uzavřu.