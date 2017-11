Ropa může růst klidně na 200 USD, jestli se do sebe pustí Saudi s Íránem. Způsobí to globální recesi

Napětí na Středním východě stále roste. Riziko otevřeného konfliktu mezi Saúdskou Arábií a Íránem se neustále a poměrně rychle zvětšuje. Podle některých analytiků by v případě otevřeného ozbrojeného konfliktu mezi těmito dvěma zeměmi mohla cena ropy poměrně rychle růst a to klidně až ke 200 USD za barel. Hlavním důvodem pro takové odhady jsou obavy o průchodnost Hormuzského průlivu, který leží mezi Íránem a Ománem. Přes tuto úžinu o šířce 34 mil probíhá transport téměř 20% veškeré ropy vytěžené a vyvážené ropným kartelem OPEC. V případě konfliktu by se úžina mohla zcela uzavřít, což by výrazným způsobem narušilo celkové fungování ropného trhu. Provoz v úžině se může zastavit i bez konkrétního vojenského motivu. Stačí aby pojišťovny považovaly riziko v dané oblasti za příliš vysoké a v té souvislosti zvýšily požadované rizikové prémie po majitelích ropných tankerů operujících v dané oblasti, což by mohlo vést k zastavení jejich provozu. Uzavření zmíněné úžiny může být velice rychlé, stejně jako reakce trhů a ekonomik.V roce 1957 v době Suezské krize došlo k velice rychlému výpadku dodávek 10% světové produkce. Během jediného měsíce ekonomiky USA a Evropy čelili projevům recese.V roce 1973 v průběhu Arabsko-Izraelské války vedlo embargo OPECu ke čtyřnásobnému růstu cen ropy a trzích a dlouhým frontám na čerpacích stanicích ve světě. Dovoz ropy do USA se snížil o cca 7% celkové potřeby a ekonomika rychle přešla do recese trvající další 2 roky, jež umazala 10% ekonomiky Podle odhadů US dovozy ropy z oblasti Perského zálivu stále odpovídají asi 8% celkové spotřeby. Vzhledem k poptávce jiných zemí by dovoz ropy do USA mohl v případě konfliktu SA s Íránem mohl snížit o plných 15% celkové potřeby, tedy dvojnásobek z výše zmíněných dvou krizí. Dá se předpokládat, že to by vyústilo v mnohaletou recesi americké ekonomiky Podle analytiků by uzavření průlivu a ztráta 20% světové produkce poslala ropy rychle k 200 USD za barel. Nejvíce by byly zasaženy země, které samy ropu netěží v čele s Evropou , východní Asií a částečně Japonskem a Jižní Koreou. Velmi špatná situace by nastala pro Čínu, která z oblasti Perského zálivu dováží plnou polovinu své obří spotřeby. Zpomalení nebo dokonce recese čínské ekonomiky by přivodilo rozsáhlé sociální a politické problémy nejlidnatější zemi světa.