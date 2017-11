Čistá energie nevynáší, EdF v problémech

Pokud by energetické společnosti dostávaly peníze za to, jak málo emisí vypouští do atmosféry, Electricité de France by se měla jako v ráji. Jaderné a obnovitelné zdroje totiž v jejím případě generují přibližně 88 % elektřiny, uhlí a ropa jen asi 4 %. Jenže EdF není mezi energetikami králem. Naopak, nedaří se jí nijak dobře. Chris Bryant z Bloomberg Gadfly poukazuje na to, že dobře se nevede ani jejím akciím. Na počátku tohoto týdne se dokonce propadly o 11 % poté, co firma varovala, že zisky budou v příštím roce o 4 % nižší, než se doposud čekalo.



Takový cenový propad se může na první pohled zdát jako přecitlivělost akciového trhu, ale ve skutečnosti jde o reakci odrážející zejména vysoké zadlužení firmy. Její čistý dluh dosahuje asi 31 miliard eur, k tomu připočtěme 21 miliard eur penzijních závazků. Navíc by měla vydat asi 50 milionů eur na modernizaci francouzských jaderných elektráren a velké výdaje budou také souviset s uzavíráním některých zařízení. A jako by to nestačilo, ještě tu jsou náklady na dva nové reaktory v Hinkley Point ve Velké Británii.





Čtyři pětiny akcií EdF stále vlastní vláda a to může v některých investorech budit určitý pocit bezpečí. Jenže je dost těžké cítit se bezpečně v situaci, kdy EdF bojuje se svým tokem hotovosti. Očekává se, že příští rok nevydělá v podstatě nic a její čistý dluh se dostane na 2,7 násobek její ziskovosti na úrovni EBITDA. A je až zarážející, jak málo má tato společnost svůj osud ve svých vlastních rukou.V Británii chce vláda uzákonit cenové stropy na celkové výdaje za energie u domácností. Není jasné, zda EdF bude schopná dokončit Hinkley včas a se schváleným rozpočtem. Doma ve Francii zase EdF čelí ostřejší konkurenci a stagnující poptávce. Ta by příští rok mohla mírně klesnout, podobně, jako na některých dalších vyspělých trzích, kde spotřebitelé kladou stále větší důraz na úspory elektrické energie . A hlavně není jasné, zda se vláda Emmanuela Macrona bude skutečně snažit splnit svůj slib ohledně snížení podílu jaderné energie na energetickém mixu Francie ze tří čtvrtin na jednu polovinu.EdF se v této situaci snaží zlepšit své finance tím, že prodává aktiva a snižuje náklady, v březnu zvýšila svůj kapitál o 4 miliardy eur . Jenže její kapitalizace se stále pohybuje na úrovni její hotovosti, kterou drží v rozvaze, a to si její akcie od dubna prošly 40% rally. EdF by jistě značně těžila z dalšího růstu velkoobchodních cen elektřiny . V EU došlo před několika dny k dohodě, která by měla uvolnit přebytky na trhu s emisními povolenkami, což by k růstu cen elektřiny skutečně vedlo. EdF by podle Barclays jako „čistá“ utilita z takového kroku těžila nejvíce.