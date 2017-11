Vnější tlaky do inflace slábnou (Komentář)

Ceny průmyslových výrobců se v říjnu meziměsíčně nezměnily i přes silný nárůst cen ropy na světových trzích v průběhu září i října. Dolů ale naopak mohlo ceny tlačit zlevnění zemního plynu. Meziročně tak ceny v průmyslu přidávají pouze 1,1 %. Další zdražování potkalo trh zemědělských výrobků, kterým trochu pomohla i podzimní sezónnost. Nicméně v meziročním vyjádření došlo v tomto cenovém okruhu k výraznému zvolnění dynamiky. Podobné trendy by se časem měly prosadit i v cenách potravin v rámci spotřebitelského koše.

Statistiky ukazují, že vnější tlaky do domácích cen oslabují. Podílí se na tom i dlouhodobě posilující koruna. Ta si sice v listopadu dává pauzu, v novém roce bude pokračovat v posilujícím trendu. To by se mělo projevit i na nižší inflaci spotřebitelských cen, která svého vrcholu podle nás dosáhla v říjnu. Nicméně její pokles nebude nijak výrazný, protože cenovou dynamiku budou držet domácí faktory v čele s mzdovým růstem. V první polovině příštího roku tak očekáváme inflaci blízko úrovně 2,5 %, zatímco ve druhé polovině roku by se měla dostat ke 2 %. Celkově zůstávají inflační tlaky relativně silné, a proto podle nás centrální banka v příštím roce zvedne sazby o 25 bb v průběhu každého čtvrtletí.