US data v souladu s očekáváním prosincového HIKU

Včera vyšla v USA říjnová inflace. Celkově rostly ceny o 0,1 % meziměsíčně a 2,0 % meziročně. Jádrová inflace dosáhla 0,2 % meziměsíčně a 1,8 % meziročně. To naznačuje pozvolné obnovování inflačních tlaků, na které poslední měsíce čeká FED. Ekonomicky to dává smysl. Trh práce zůstává silný, což podporuje silnou domácí poptávku a postupně by se mělo promítnout do zrychlení inflace.

Příznivá situace na trhu práce (nízká míra nezaměstnanosti a pozvolna sílící mzdový růst) se promítají do růstu maloobchodních tržeb. Maloobchodní tržby bez aut rostly v říjnu o 0,2 % meziměsíčně. Celkově by letos mohly reálné maloobchodní tržby v meziročním vyjádření růst o 3 %. V prosinci se všeobecně očekává zvýšení sazeb o 25 bodů. Včerejší data jsou s tímto očekáváním v souladu.



Jiří Polanský