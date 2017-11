Průzkum k GDPR: Třetina firem se na ně ještě nechystá, více než polovina neví, jaké s ním bude mít náklady

Na firmy, které nakládají s osobními údaji svých zákazníků nebo uživatelů, čeká v květnu 2018 nové nařízení Evropské unie o jejich ochraně. Přestože podnikům za nedodržení GDPR hrozí vysoké pokuty, velká část z nich se na ně ještě nezačala chystat. Tuto možnost v průzkumu, který na vzorku více než 1 400 firem a živnostníků realizovala aplikace SmartEmaiing, uvedla bezmála třetina dotázaných.

„Zajímalo nás, jak se tuzemské a slovenské firmy na novinku v ochraně osobních údajů připravují a jaké očekávají, že s ní budou mít náklady. Oslovili jsme celkem 1 432 subjektů, nejvíce zastoupené mezi nimi byly e-shopy, firmy nabízející IT služby, koučink, marketing a reklamu, finanční služby či vzdělávání. Zastoupeny však byly i firmy například ze zemědělství, strojírenství, realit, dopravy nebo automotive sektoru,“ uvedla Kateřina Fišerová, manažerka aplikace SmartEmailing.

Z unikátního průzkumu vyplývá, že řada firem se na GDPR neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation), jež vstoupí v platnost 25. 5. 2018, ještě vůbec nechystá. Tuto možnost vybralo celkem 32,54 procenta dotázaných. Dalších 27,3 procenta respondentů pak uvedlo, že neví, co GDPR je.

„O něco více než třetina respondentů, konkrétně 37,75 procenta, se již na GDPR připravuje – většina je ve fázi studia materiálů, menší část analyzuje data a ještě něco málo přes dvě procenta pak implementuje úpravy. Pouze čtyři respondenti uvedli, že již mají hotovo,“ komentovala Kateřina Fišerová s tím, že 1,12 procenta pak v průzkumu uvedlo, že se jich nařízení netýká.

Průzkum se rovněž zajímal o to, zda mají firmy již vybraného partnera, s nímž budou při implementaci novinky v ochraně osobních údajů spolupracovat. 70,18 procenta dotázaných uvedlo, že partnera ještě nevybralo. Interně si GDPR plánuje řešit 23,25 procenta firem, zbylých 6,56 procenta respondentů pak již partnera vybraného má.

Poslední dotaz průzkumu směřoval na očekávané náklady v souvislosti s GDPR. „Že budou mít nulové náklady, nebo jejich výši neznají, uvedlo 800 respondentů, tedy 55,87 procenta. Více než třetina, přesněji 37,64 procenta, pak očekává náklady do padesáti tisíc korun. Od padesáti do sto padesáti to bylo 4,89 procenta respondentů, v rozmezí od sto padesáti do půl milionu pak jen 0,98 procenta. Jen devět dotázaných, což odpovídá 0,63 procenta, uvedlo, že předpokládá náklady vyšší než půl milionu,“ řekla Kateřina Fišerová ze SmartEmailingu.

