Rozbřesk: Evropský automobilový trh se vzpamatovává. Zatím

Růst české ekonomiky stojí a padá s průmyslem, především tím automobilovým, který se díky své expanzi stal největším tuzemským oborem s téměř desetiprocentním podílem na HDP. Sice z pohledu počtu vyrobených aut na obyvatele ČR zaostává za Slovenskem, nicméně to nijak nesnižuje význam automobilek pro současný ani budoucí vývoj tuzemského hospodářství. Jde přitom o průmysl orientovaný především na export do zemí EU, a proto každé nové číslo o prodejích, respektive registracích osobních automobilů v Evropě zaslouží pozornost. O to více, že boom evropského automobilového trhu trvá už od roku 2013 a stále více se na mysl vkrádá otázka, jak dlouho to ještě může vydržet poté, co domácnosti začaly realizovat dříve odkládané nákupy aut a firmy obnovu svých vozových parků.



Zářijová čísla z evropského automobilového trhu nedopadla zrovna nejlépe, když trh propadl o dvě procenta, nicméně říjnová čísla vyznívají opět optimističtěji. Tentokrát se registrace osobních automobilů meziročně zvýšily o téměř 6 %, a to především díky vyšší poptávce ve Francii, Španělsku, Itálii a Německu. Z velkých trhů tak padají registrace pouze ve Velké Británii, avšak už sedmým měsícem v řadě. Nicméně nelze opomenout, že tento trh má za sebou pětiletý boom zakončený v loňském roce historickým rekordem s téměř 2,7 mil. vozů.



I když nejnovější čísla vyznívají na první pohled (zvlášť po zářijové studené sprše) optimisticky, nelze si nevšimnout, že trend prodejů aut v EU zpomaluje a loňský více než sedmiprocentní nárůst je dávno minulostí. Pokud za celý letošní rok bude přírůstek alespoň poloviční, bude možné mluvit o velkém úspěchu. Výhled pro příští rok je navíc ještě méně optimistický s tím, jak trh začíná pociťovat známky nasycení, což ostatně odpovídá i výsledkům průzkumů mezi spotřebiteli.



Propad pravděpodobný příliš není, nicméně spoléhat na to, že automobilový průmysl potáhne českou ekonomiku nahoru v takové míře, jako doposud, asi nelze. Nakonec na to vlastně už nemá ani příliš kapacit. Na co se ovšem spolehnout rozhodně může, jsou nové modely. A ty frčí v dobách, kdy je spotřebitel stále vybíravější.



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna v průběhu včerejška začala ztrácet a její kurz k euru se dostal až do blízkosti 25,70, kde byl naposledy na začátku listopadu. První komentář z ČNB o tom, že jeden z viceguvernérů si dokáže představit, že zvedne ruku pro další zvýšení sazeb už v prosinci, koruně k dalším ziskům nepomohl. Kurz je přitom jedním z hlavních parametrů, které rozhodování bankovní rady mohou ovlivnit. Jak se zdá z dřívějších slov, ČNB se nebrání dalšímu posílení koruny, nicméně kde přesně by ji chtěla vidět, lze jen spekulovat. Prognózu kurzu totiž po delší přestávce začne centrální banka zveřejňovat až od února. Domníváme se, že stále platí argument o překoupenosti koruny, a tak čas od času někteří investoři mohou mít chuť si dosud nakumulované zisky vybrat.



V mezičase se ovšem koruna stává atraktivní z pohledu úrokového diferenciálu. Tuzemské státní dluhopisy nabízejí výrazně zajímavější výnosy než třeba německé, a to jak na krátkém, tak dlouhém konci. Včerejší aukce bondu splatného v roce 2028 skončila s průměrným výnosem o skoro 17 základních bodů vyšším než při minulém prodeji. Zájem investorů o české státní dluhopisy evidentně roste, nicméně požadované výnosy také. A k tomu lze jen dodat, že na konci září již ti zahraniční už měli ve svých portfoliích více než 51 % všech korunových státních bondů.



Zahraniční forex

Nepatrný nárůst jádrové inflace v USA v říjnu zacementoval očekávání, že Fed zvýší v prosinci úrokové sazby, což včera pomohlo dolaru a to bez ohledu na to, že schválení daňové reformy v Kongresu je stále více v politické mlze.



Dnes si eurodolarový trh musí dát pozor na vystoupení několika centrálních bankéřů z Fedu i ECB, přičemž odpoledne bude důležité monitorovat index podnikatelské nálady od Philly Fedu.



Hlavními devizovými trhy však může ve zbytku týdne hýbat i politika. Zatímco dolar musí být dále ve střehu, jaké zprávy přichází z Kapitolu ohledně daňové reformy (cesta senátem bude opravdu hodně trnitá), tak libra může být ve vleku spekulací ohledně postavení premiérky Mayové.



Ropa

Zásoby ropy v USA minulý týden podle oficiálních dat EIA sice nečekaně rostly, ale výrazně méně, než naznačovala data API z předchozího dne. Růst zásob byl doprovázen o něco menším než očekávaným poklesem zásob destilátů (např. topný olej) při vyšším než očekávaném využití kapacity rafinerií. Celkové vyznění dat lze tak hodnotit jako negativní (např. vývozy surové ropy v minulém týdnu podle prvních odhadů mírně vzrostly).



Ve zbytku týdne budou zajímavá zejména data o aktivitě producentů v USA (pátek). Jinak pozornost přirozeně směřuje ke konci listopadu, kdy zasedá OPEC a pravděpodobně prodlouží dohodu na omezení produkce.