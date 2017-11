Ranní glosa: Evropský automobilový trh se zatím vzpamatoval

Růst české ekonomiky stojí a padá s průmyslem, tedy především tím automobilovým, který se díky své expanzi stal největším tuzemským oborem s téměř desetiprocentním podílem na HDP. Sice z pohledu počtu vyrobených aut na obyvatele ČR zaostává za Slovenskem, nicméně to nijak nesnižuje význam automobilek pro současný ani budoucí vývoj tuzemského hospodářství. Jde přitom o průmysl orientovaný především na export do zemí EU, a proto každé nové číslo o prodejích, respektive registracích osobních automobilů v Evropě zaslouží pozornost. O to více, že boom evropského automobilového trhu trvá už od roku 2013 a stále více se tlačí na mysl otázka, jak dlouho to ještě může vydržet poté, co domácnosti začaly realizovat dříve odkládané nákupy aut a firmy obnovu svých flotil.



Zářijová čísla z evropského automobilového trhu nedopadla zrovna nejlépe, když trh propadl o dvě procenta, nicméně říjnová čísla vyznívají opět optimističtěji. Tentokrát se registrace osobních automobilů meziročně zvýšily o téměř 6 %, a to především díky vyšší poptávce ve Francii, Španělsku, Itálii a Německu. Z velkých trhů tak padají registrace pouze ve Velké Británii, avšak už sedmým měsícem v řadě. Nicméně nelze opomenout, že tento trh má za sebou pětiletý boom zakončený v loňském roce historickým rekordem s téměř 2,7 mil. vozů.





I když nejnovější čísla vyznívají na první pohled (zvlášť po zářijové studené sprše) optimisticky, nelze si nevšimnout, že trend prodejů aut v EU zpomaluje a loňský více než sedmiprocentní nárůst je dávno minulostí. Pokud za celý letošní rok bude přírůstek alespoň poloviční, bude možné mluvit o velkém úspěchu. Výhled pro příští rok je navíc ještě méně optimistický s tím, jak trh začíná pociťovat známky nasycení, což ostatně odpovídá i výsledkům průzkumů mezi spotřebiteli.Propad pravděpodobný příliš není, nicméně spoléhat na to, že automobilový průmysl potáhne českou ekonomiku nahoru v takové míře, jako doposud, asi nelze. Nakonec na to vlastně už nemá ani příliš kapacit. Na co se ovšem spolehnout rozhodně může, jsou nové modely. A ty frčí v dobách, kdy je spotřebitel stále vybíravější.