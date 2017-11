Koruna přerušila své tažení za novými maximy

Koruna v průběhu včerejška začala ztrácet a její kurz k euru se dostal až do blízkosti 25,70, kde byl naposledy na začátku listopadu. První komentář z ČNB o tom, že jeden z viceguvernérů si dokáže představit, že zvedne ruku pro další zvýšení sazeb už v prosinci, koruně k dalším ziskům nepomohl. Kurz je přitom jedním z hlavních parametrů, které rozhodování bankovní rady mohou ovlivnit. Jak se zdá z dřívějších slov, ČNB se nebrání dalšímu posílení koruny, nicméně kde přesně by ji chtěla vidět, lze jen spekulovat. Prognózu kurzu totiž po delší přestávce začne centrální banka zveřejňovat až od února. Domníváme se, že stále platí argument o překoupenosti koruny, a tak čas od času někteří investoři mohou mít chuť si dosud nakumulované zisky vybrat.



V mezičase se ovšem koruna stává atraktivní z pohledu úrokového diferenciálu. Tuzemské státní dluhopisy nabízejí výrazně zajímavější výnosy než třeba německé, a to jak na krátkém, tak dlouhém konci. Včerejší aukce bondu splatného v roce 2028 skončila s průměrným výnosem o skoro 17 základních bodů vyšším než při minulém prodeji. Zájem investorů o české státní dluhopisy evidentně roste, nicméně požadované výnosy také. A k tomu lze jen dodat, že na konci září již ti zahraniční už měli ve svých portfoliích více než 51 % všech korunových státních bondů.