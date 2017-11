Pegas Nonwovens snížil čistý zisk o 87 %, roční výhled nemění

Společnost Pegas Nonwovens snížila čistý zisk ve třetím čtvrtletí o téměř 87 procent na 0,7 milionu EUR. Hrubý provozní zisk jí klesl o 9 procent. Výrobce netkaných textilií, kterého převzala investiční skupina R2G, ale potvrdil cíl pro celoroční EBITDA v rozmezí 43 až 50 milionu EUR.

Provozní zisk před odpisy a amortizací EBITDA dosáhl za třetí čtvrtletí výše 10,3 milionu EUR, a byl tak o 9 procent nižší než před rokem. Nižší je i od začátku roku do konce září, a to o 9,1 procenta na 31,0 milionu EUR. Tržby se ale zvýšily, a to o 9,0 procenta za samotný třetí kvartál a o 6,1 procenta za prvních devět měsíců roku. Firma to vysvětluje vyššími cenami polymerů, které se navyšovaly v prvním pololetí a znovu od konce září. Pozitivní vliv na růst tržeb v letošním třetím čtvrtletí mělo podle ní také komerční spuštění nové výrobní linky v Příměticích. Výrobce netkaných textilií pokračuje také v projektu v Jihoafrické republice poté, co firma na přelomu září a října obdržela stavební povolení.



„Asi nejdůležitějším momentem třetího čtvrtletí byla dobrovolná nabídka převzetí ze strany skupiny R2G,“ uvedl v dnešním prohlášení generální ředitel společnosti František Řezáč. „Na základě této nabídky se skupina R2G stala majoritním akcionářem společnosti a její podíl v současnosti dosahuje 88,5 procenta,“ zmínil také.

R2G je rodinná investiční kancelář a správce rodinného majetku se sídlem v Praze, kterou v srpnu 2016 založil průmyslník Oldřich Šlemr. Dobrovolnou nabídku převzetí adresovanou všem akcionářům společnosti Pegas Nonwovens učinil letos v létě za cenu 1010 Kč za jednu akcii, skončila závěrem září.

Zdroje: Pegas Nonwovens