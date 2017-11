Škola investora pokračuje svou nejzajímavější částí. Už ve čtvrtek!

Seriál webinářů „Škola investora II.“ se blíží do velkého finále. V předposledním díle se dozvíte mnoho užitečných informací nejen ze světa financí. Pokusím se Vás provést tématy, která se zaujetím sleduji, a také investicemi, o kterých jsem psal nebo kterým se mohu věnovat v budoucnu.

V předešlých dílech jsme řešili otázky ohledně investování, zda vůbec s obchodováním začít, a následně aspekty, které mohou pomáhat s investičním rozhodnutím nebo s načasováním vstupu. Záznam posledních dílů je možné procházet zde.

Nyní je ale již vhodný čas zaměřit se na to, jak investiční příležitosti hledat. Od toho je tu právě webinář, který se koná ve čtvrtek 16. listopadu od 16:30. Dozvíte se mimo jiné, jak mi rozšiřování obzorů mimo svět financí pomáhá v oblasti investic či celkově při rozhodování. Mimo jiné se rovněž pokusíme nahlédnout do roku 2018 a za něj. Věřím, že se máte na co těšit, pokud hledáte investiční inspiraci. A určitě neopomenu ani aktuální rok, který byl pro mě publikačně poměrně činný, a zastavím se u některých svých článků a komentářů.

Webinář je určen pouze pro klienty Patria Finance, kteří u nás mají reálný účet. Vzhledem k tomu, že již není možné se přihlásit přes přihlašovací formulář, můžete kontaktovat mé kolegyně na telefonní lince (+420) 221 424 240, které ověří vaše iniciály a poté zašlou přihlašovací údaje.

Určitě neváhejte, protože počet míst není nekonečný. Věřím, že mé úvahy ve vás vyvolají řadu otázek.