Akciová Asie pláče. A to i přes příznivé zprávy

To jsou ale paradoxy! Povzdechne si jistě každý investor při pohledu na vývoj akciových trhů v Asii. Zvlášť v Japonsku. Graf tamního akciového benchmarku – indexu Nikkei 225 – totiž připomíná nyní slzavé údolí. Už šestou seanci ztrácí. A to i přes takové globální zprávy, že investiční banka Morgan Stanley věří více svým investičním aktivitám v Číně, protože aktivita trhů s primárními emisemi akcií (IPO) vykazují v meziročních statistikách slibné nárůsty, a to právě v Číně. Tak kde je v Asii zakopaný pes?

Japonský akciový index Nikkei atakuje dvoutýdenní minima, v červených barvách se pohybuje většina asijských akciových trhů. Podle analytiků má současná ztrátová série zatím jednoduché vysvětlení, platné především pro Japonsko: Vybírání zisků. Statistiky ukazují na to, že v předchozí téměř dvouměsíční rally uložili investoři do japonských akcií celkem 5,4 bilionu jenů (47,7 miliardy dolarů). A nyní přišel čas na to zinkasovat zisky. Na prodejní straně stojí nyní ale i drobní investoři a japonské podílové fondy, které zaznamenaly rekordní měsíční čistý příliv investic v hodnotě 116,4 miliard dolarů v říjnu, prodávaly akcie také.

Vývoj japonského akciového indexu Nikkei 225 za posledního půl roku



Zdroj: Google finance

Kromě výběru zisků může ale za poklesy akciových trhů v Asii také cena ropy a některých dalších komodit. Část analytiků proto věří, že propady cen akcií v Asii nejsou znakem nějakého dlouhodobého trendu a po uklidnění na trzích, začnou i akcie v regionu reagovat příznivě. A argumentují například příznivým vnímáním globálních investičních bank ohledně vývoje asijských trhů. Zmiňovaný Morgan Stanley například uvedl, že díky velmi příznivým statistikám ohledně nárůstu investičních obchodů a meziročně stoupající aktivitě v segmentu primárních emisí akcií (IPO) v Číně, hodnotí příští investiční aktivity v regionu jako velmi příznivé. A to by mohlo pomoci k lepší náladě na trzích.

Celosvětový počet IPO v letošním roce po zpomalení v roce 2016 vzrostl, s tím, že největší počet emisí zaznamenaly burzy kontinentální Číny, konstatovala zpráva poradenské společnosti EY v září 2017. Zvrátit nepříznivý vývoj asijských akcií by také podle názoru analytiků mohla příznivá makro ekonomická data, uklidnění investorů ohledně očekávání řešení globálních problémů, jako například daňové reformy v USA a stabilizace cen komodit. Ad dobrá makro ekonomická data - japonská ekonomika ve třetím čtvrtletí pokračovala v růstu, a to již sedmé čtvrtletí za sebou. Je to nejdelší nepřerušený růst za 16 let. Hrubý domácí produkt (HDP) se v celoročním přepočtu zvýšil o 1,4 procenta. Tempo růstu sice zpomalilo z 2,6 procenta v období duben až červen, překonalo však očekávání. Přečtěte si více v odkazu na článek Patria.cz na Twitteru: