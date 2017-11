Experti: ČR čeká větší problém s nedostatkem pracovníků než teď

Česko čeká v budoucnu nejspíš daleko větší problém s nedostatkem pracovních sil, než jaký má teď. Důvodem je odchod početně silných ročníků do penze a nástup mnohem méně početné nastupující generace. Za pár desetiletí by mohlo chybět až 700.000 pracovníků. Na konferenci o dopadech digitalizace na pracovní trh to dnes řekl ekonomický expert Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Jaroslav Ungerman, píše ČTK. Podle proděkana fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické (VŠE) Petra Mazoucha příchozí pracovní síla možná nedokáže pokrýt ani obory, jichž se robotizace nedotkne.

Podle nedávné studie ministerstva práce Iniciativa práce 4.0 by v příštích dvou desetiletích po nástupu robotů mohla v Česku zaniknout asi desetina pracovních míst, tedy zhruba 408.000 až 420.000 postů. U 35 procent nynějších pozic by se mohla díky novým technologiím výrazně změnit náplň. Týká se to zhruba 1,4 milionu pozic. Podle studie Úřadu vlády ČR by na pět ohrožených pozic mohly připadnout dvě nové. Počet pracovníků v zemi bude záviset na porodnosti, migraci, vzdělávání či věku odchodu do penze. Pracovních sil by tak mohlo o 400.000 ubýt, uvádí studie.

Česko má nyní nejnižší nezaměstnanost v EU, a to 3,6 procenta. Nezaměstnaných bylo v říjnu nejméně za posledních dvacet let. Úřady práce evidovaly 271.000 lidí bez práce a 210.000 volných míst. Podle Ungermana se ČR dostala do "plné zaměstnanosti" a na trhu práce už ani není možné další síly získat. Zaměstnavatelé volají po pracovnících ze zahraničí.