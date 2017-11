Otevře futures Bitcoinu dveře kryptoměně do velkého světa investic?

Futures Bitcoinu. Finanční derivát se má začít obchodovat už druhý týden v prosinci 2017 na burze Chicago Mercantile Exchange (CME). A aby nepřipomínal pověstnou manželku detektiva Columba, o které všichni vědí, ale nikdo jí nikdy neviděl, stojí za to se podívat, jak bude futures Bitcoinu nastaveno.

Největší světová burza, která obchoduje kontrakty futures, tedy právě CME, stanovila pravidla pro futures Bitcoinu s ohledem na eliminaci extrémní volatility investice, kterou je vidět v posledních dnech. Burza tím chce zajistit větší ochranu investorů. To je důvodem, proč by investiční nástroj – futures Bitcoinu - měl mít podle zpravodajského portálu CNBC.com nastaveny speciální limity pro kolísání ceny.

Není pro každého

Ty jsou nastaveny na 7 a 13 procent nad nebo pod předchozí cenu futures kontraktu na Bitcoin a měly by tak zabránit obchodování mimo 20% cenový rozsah. CNBC uvedlo, že rozsahy obchodování jsou podobné tomu, co je obvykle povoleno pro futures nástroje na burzách v USA. Z informací, které jsou dostupné v podkladech CME vyplývá, že k dispozici budou měsíční kontrakty nyní stanovené na prosinec 2017, leden 2018, únor 2018 a březen 2018. Platnost smluv končí vždy v 16 hodin londýnského času, poslední pátek dotčeného měsíce. Webové stránky CME říkají, že obchodní doba je plánována do 18:00 hodin londýnského času, od neděle do pátku v elektronickém obchodním systému burzy CME Globex a volném trhu ClearPort.

Futures kontrakt podle mínění analytiků nabízí proti přímé investici do Bitcoinu v zásadě dvě výhody. Futures umožňuje využít tzv. pákový efekt, kdy investor několikanásobně zvyšuje buď své zisky, ale mohou to být i o to větší ztráty. K pákovému efektu ale není nutné mít tolik vlastní hotovosti, jakou by člověk potřeboval k nákupu stejného množství Bitcoinů. A druhá výhoda? Tu popsal John Deters z Chicago Board Options Exchange: „Jasnou výhodu má futures Bitcoinu díky vypořádání kontraktu v penězích. Lze tak vstoupit do spekulativní pozice bez samotného Bitcoinu, což pomůže zvýšit atraktivitu investičního titulu pro všechny lidi.“ Nehledě na to, že díky uvedení futures Bitcoinu na burzu by se měla eleminovat i často zmiňovaná informační nejistota ohledně Bitcoinu. Jak ale unisono dodávají nejen investiční odborníci, ale i média – futures kontrakty nejsou rozhodně investice pro každého.

Deriváty na kryptoměnu chtějí obchodovat další burzy

Po burze CME oznámila ale i další burzovní instituce – právě Chicago Board Options Exchange (CBOE) - největší trh s opcemi v USA, že i ona plánuje nabízet futures kontrakty na kryptoměnu Bitcoin, a to od začátku roku 2018. Podle Chrise Concannoneho, prezidenta a provozního ředitele CBOE Global Markets není vyloučeno, že by se kromě futures kontraktu na Bitcoin mohlo časem na trhu obchodovat i ETF zaměřené na tuto měnu.

Tento týden představila společnosti MV Index Solutions, dceřiná firma VanEck, která se specializuje na ETF fondy, 19 měnových indexů, které sledují jednotlivé kryptoměny, jako je Bitcoin. Indexy byly vytvořeny ve spolupráci se společností CryptoCompare.

Otevírají se dveře do velkého investičního světa?

Odezvu má spuštění investičních kontraktů na Bitcoin i mezi investičními společnostmi. Agentura Reuters citovala vyjádření britské společnost zaměřené na hedgeové fondy Man Group, která slíbila, že do svých investičních nástrojů přidá možnosti zaměřené na virtuální měnu Bitcoin. Podmínkou ale je, aby burza Chicago Mercantile Exchange skutečně zahájila obchodování s futures. „I přesto, že s kryptoměnami existuje řada problémů, neznamená to, že by neměly investiční potenciál,“ citovala agentura Reuters Luka Ellise, generálního ředitele Man Group.

Bitcoin futures, jak si všiml ekonom Petr Zámečník, je již druhým pokusem o zařazení Bitcoinu do velkého finančního světa. Prvním byla podle Zámečníka snaha o vytvoření Exchange Traded Fund na Bitcoin, prostřednictvím kterého by se dalo do virtuální měny investovat bez pákového efektu na klasických burzách cenných papírů. Jenže to americká Komise pro cenné papíry (SEC) odmítla. Zřejmě se bitcoinovým investicím otevírají nové dveře. A to i přesto, že tento týden přidala další střípek ke kritice investic do Bitcoinu jedna z největších bank v Asii, DBS. „Považujeme Bitcoin trochu za „ponzi schéma," citovala média Davida Gledhilla z DBS.

(Zdroj: CNBC, CME, CBOE, Reuters)