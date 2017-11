Auta poškozená hurikány v USA by se mohla objevit v ČR

Část z téměř jednoho milionu vozidel poškozených v USA při hurikánech Harvey a Irma ze zřejmě dostane do Evropy a mohla by se objevit i v Česku. Velká část těchto aut se dováží přes Německo, kde získávají německé doklady. Oznámila to dnes společnost Cebia, píše ČTK.

Celý proces podle něho funguje tak, že specializované firmy v USA auta levně nakoupí například na aukcích a poté je uvedou do prodejného stavu, tedy vyčistí a zbaví viditelných známek zaplavení, a pak je v Německu krátce zaregistrují. Tím získají německé doklady, se kterými se pak vůz dostane na český trh, a je registrovaný jako dovoz ze SRN.

Podobně se v minulých letech na českém trhu objevily vozy z tuzemských záplav nebo zatopená auta ze sousedního Německa či Francie. Opravy zaplavených aut, včetně nutné výměny elektroinstalace, mnohdy převyšují ceny nabízených aut.



Dovoz ojetých aut do ČR od ledna do října se meziročně zvýšil o čtyři procenta na 143.577 vozů. Většinu lidé dováží právě z Německa, Francie nebo Itálie.