Jsou na tom evropské ekonomiky nejlépe od zavedení eura?

Eurozóna jako celek si užívá nejrychlejší ekonomický růst za poslední dekádu a podle více ekonomů je to jen začátek velkého růstového cyklu při nízké inflaci. Evropský region se rovnou z finanční krize dostal do dluhové krize, kdy už to vypadalo na rozpad samotné eurozóny nebo odchod slabších zemí z měnového bloku. Po zásazích centrální banky a bailoutech více zemí se eurozóna vzpamatovala a momentálně zažívá zlaté ekonomické časy.

Produktivita v EU je ale stále menší v porovnání s ostatními vyspělými ekonomikami a míra nezaměstnanosti na druhé straně stále vysoká. Proto je zde prostor pro zlepšení, což by mohlo ekonomický růst ještě urychlit.

Mezinárodní měnový fond v pondělí vydal samostatný report, kde vyzdvihl růst eurozóny a pochválil evropské země za jejich dobrý výkon. Navíc odhaduje pokračování této pozitivní situace i v dalších kvartálech. Aby nebyl report jen o samé chvále, Velká Británie se dočkala významné důtky a MMF předpokládá velmi pomalý růst, hlavně kvůli politické nestabilitě v zemi a nastávajícího Brexitu.

Odhadovaný růst eurozóny byl již letos ekonomy revidován nahoru až osmkrát a potvrdila to i úterní data, když růst eurozóny za třetí kvartál dosáhl 0,6 % kvartálně, což je více než očekávání 0,5 % a zároveň i více než dlouhodobý průměr. Meziroční změna skončila na 2,6 %, což trh předpokládal. Aktuální expanze trvá již cca 4 roky a podle některých indikátorů se EU nachází přibližně uprostřed velkého růstového cyklu. Podle francouzského guvernéra v ECB Coeura jsou evropské ekonomiky v nejlepším stavu od založení eura v roce 1999.

Expanze ekonomiky je založena hlavně na extrémně uvolněné monetární politice ECB, která snížila sazby do negativního pásma a začala ve velkém nakupovat převážně státní dluhopisy. To pomohlo nastartovat úvěrový mechanismus a zvýšit optimismus v EU na 17letá maxima. Evropské firmy najímají nové zaměstnance a jejich tržby a zisky překonávají odhady, což se podepisuje pod růst akcií.

Stále je však v EU mnoho slabých bodů – nízká produktivita, vysoká nezaměstnanost mladých, nedostatečná inflace, problémy s migrací a přílišná politická nesourodost. Pokud by ECB postupně začala monetární politiku utěsňovat, křehký ekonomický růst by mohl zpomalit. To se však zatím neděje, a proto minimálně rok 2018 by měl ještě přát silnému růstovému momentu.