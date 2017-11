Jak vybrat finančního poradce?

Na počátku prosince roku 2016 vešla v platnost novela zákona o spotřebitelském úvěru, která přinesla nová práva chránící spotřebitele, větší odpovědnost pro finanční ústavy, ale i zvýšené nároky na odbornou způsobilost jejich poradců. Podle průzkumu skupiny Wüstenrot využilo služeb finančního poradce téměř 70 % respondentů.

Počínaje prosincem 2016 musí všichni poradci a zprostředkovatelé úvěrů prokazovat svou odbornou způsobilost absolvováním kvalifikační zkoušky u akreditovaných institucí. „Zákon tím chrání klienty před neseriózními prodejci finančních produktů, kterým nejde o službu spotřebiteli, ale především o vlastní provizi,“ vysvětluje Jiří Klos, expert na financování.

S poradci mají zkušenost dvě třetiny lidí

Institucím poskytujícím finanční služby by mělo záležet na odbornosti a důvěryhodnosti jejich finančních poradců a to zejména proto, že představují hlavní kontakt s klientem. Podle průzkumu finanční skupiny Wüstenrot je se službami svého finančního konzultanta spokojeno 73,4 % Čechů. Necelá pětina lidí popisuje své zkušenosti jako průměrné. Ryze negativně se vyjádřilo jen 7,4 % dotázaných.

Osobní doporučení je nejčastější volbou pro výběr

Pro většinu z nás jsou důležité osobní reference, podle nich vybírá finančního konzultanta více než polovina respondentů (56 %). Mezi mladými funguje tato volba dokonce u dvou ze tří, jako relevantní argument je vnímána také mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi. „Lidé si své zkušenosti sdělují, ať už negativní, nebo pozitivní. Osobní doporučení je tak jednou z nejlepších vizitek pro finančního poradce a zároveň zárukou pro dalšího klienta, že se mu dostane špičkových služeb,“ říká Klos.

Jak poznáte podle Asociace finančních poradců ČR dobrého finančního konzultanta?

V oboru působí nějakou dobu, nejlépe tři a více let (získá zkušenosti, prokoukne do finančních institucí a pozná výhody a nevýhody jednotlivých produktů. Praktikuje individuální přístup a poskytne vám dostatek času na rozmyšlenou. Nebojí se komunikovat písemně. Umí pracovat s finanční bilancí, kterou mu dáte, a umí poradit. Neříká pouze naučené fráze a nevnucuje pouze své názory.

My jen dodáme, že důležitá je také dochvilnost.

Nejčastější dotaz

Zjišťovali jsme možnosti hypoték u jedné z banky, ta nám navrhla konzultaci se svým poradcem. Bojíme se, že bude na straně banky a neporadí nám jinou, třeba výhodnější hypotéku. Je poradce nějak postižitelný za špatné rady?

U finančního poradce by měl být zájem klienta vždy na prvním místě a to bez ohledu na to, pro kterou banku pracuje. Každý poradce musí postupovat dle zákona o spotřebitelském úvěru a musí klientovi zejména poskytnout odbornou péči, zohlednit zájmy a práva klienta, vést transparentní komunikaci a nepoužívat klamavé či zavádějící informace. Při jednání s finančním poradcem si především ověřte, zda je registrován u České národní banky a jestli vůbec může v oblasti poskytování úvěrů působit, zejména jde-li jednání mimo prostory banky.