Největší bezchybný diamant, který se kdy dražil, prodán za 648 milionů korun

Aukční síň Christie''s vydražila v Ženevě diamant, který se barvou a čistotou řadí do skupiny nejdokonalejších diamantů na světě. Zájemce za 163karátový (32,6 gramu) kámen zasazený ve stylovém náhrdelníku s menšími diamanty a smaragdy zaplatil bez započítání poplatků a daní v přepočtu 647,55 milionu korun (29,5 milionu švýcarských franků). Nikdy před tím se v historii nedražil tak velký diamant této kvalitativně nejvyšší kategorie.



Největší diamant nalezený v Angole

Kámen byl podle aukční síně Christie''s ve své nezpracované podobě (404,2 karátu) největším diamantem, který byl kdy nalezen v africké Angole a zároveň 27. největším nalezeným bílým diamantem na světě. Diamant, v surovém stavu pojmenovaný jako 4 de Fevereiro, má nejvyšší možné hodnocení ohledně barvy (D) i čistoty (flawless – bezchybný). Zároveň spadá do raritní skupiny IIa, do které se řadí jen 2 % nacházených diamantů. Kameny s tímto označením neobsahují příměsi dusíku ani boru. Diamant byl objeven v únoru 2016. Na šestiměsíčním podrobném zkoumání a broušení v New Yorku spolupracovalo 10 renomovaných odborníků v čele s osmdesátiletým Benem Greenem, který je podle Christie''s považován za nejlepšího brusiče diamantů na světě. Jako způsob zpracování byl zvolen brus, kterému se říká emerald. Diamant byl prodávajícím švýcarským klenotnictvím de GRISOGONO před aukcí vystavován jako součást náhrdelníku i jako součást náramku.



Nákup kamene je především investicí

Výjimečné diamanty i jiné drahé kameny zájemci kupují po celém světě především jako bezpečnou dlouhodobou investici s jistým zhodnocením. „Ceny diamantů s nejvyšším hodnocením barvy a čistoty o váze 3 až 4 karátů vzrostly za uplynulých 10 let o 60 %. Vydražený diamant má ale výjimečných 163 karátů, což znamená, že růst ceny bude mnohem rychlejší,“ uvádí Alojz Ryšavý, klenotník a majitel ALO diamonds, který s diamanty na světových burzách obchoduje již více jak 20 let.