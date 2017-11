Maloobchodní tržby v USA vykáží solidní růst (Ranní zpráva z finančního trhu)

Ve Spojených státech bude dnes zveřejněna říjnová inflace a maloobchodní tržby. Obě statistiky by měly trhy utvrdit v tom, že s prosincovým zvýšením úrokových sazeb v USA mohou počítat. V eurozóně ani v regionu žádná zajímavá data zveřejněna nebudou.

Vývoj na čerpacích stanicích přibrzdil inflaci v USA

Spotřebitelské ceny ve Spojených státech v říjnu pravděpodobně vzrostly pouze o 0,1 % m/m. Růst cen brzdily ceny pohonných hmot. Ty v září v důsledku hurikánů vystřelily nahoru o více než 10 %, v říjnu však čekáme jejich korekci. V meziročním srovnání inflace poklesne z 2,2 % v září na 2,0 % v říjnu. Jádrové ceny podle ekonomů SG v říjnu stouply o 0,2 % m/m, v meziročním srovnání však jádrová inflace stagnovala na 1,7 %. Určitou korekci by po zářijovém růstu o 1,6 % m/m měly zaznamenat i maloobchodní tržby. I tak ale podle ekonomů SG vykáží solidní růst o 0,4 % m/m, a to i v kontrolní skupině, která přímo vstupuje do výpočtu HDP.

Zveřejněná data euro potěšila

Včera zveřejněná data euro potěšila. Německá ekonomika v Q3 17 překvapila růstem o 0,8 % q/q. Meziroční dynamika dosáhla dokonce 2,8 %, což je nejrychlejší tempo od roku 2011. Podle předběžných údajů byl růst tažen především investicemi a čistými exporty. Směrem nahoru byl revidován i růst HDP za Q2 17, a to z původních 2,1 % na 2,3 % q/q. Růst HDP eurozóny byl potvrzen na úrovni 0,6 % q/q a 2,5 % y/y. Nepatrně lépe než trh čekal, dopadl i německý Zew index, ačkoli naše očekávání nenaplnil. Společná evropská měna tak během úterního obchodování posílila o 0,7 % na 1,175 USD/EUR.

Regionu se daří

Český růst HDP dosáhl ve třetím čtvrtletí 0,5 % q/q. Zpomalení mezičtvrtletního růstu HDP (z 2,5 % q/q v Q2 17) jde však podle našeho názoru na vrub sezónnosti letních dovolených, kterou úpravy statistického úřadu plně nezachycují. Z dat za třetí čtvrtletí tak nelze dělat žádné velké závěry. V meziročním srovnání český HDP stoupnul o 5,0 %. Více informací naleznete v naší analýze na http://bit.ly/GDPQ317. Dobře si vedly i ostatní regionální ekonomiky. Maďarská ekonomika si v Q3 17 polepšila o 0,8 %, v meziročním srovnání pak přidala 3,6 %. Podle předběžných údajů byl růst tažen především sektorem služeb. Dařilo se i odvětví stavebnictví, naopak zemědělství bylo brzdou. Polský růst HDP předčil tržní očekávání, když dosáhl 1,1 % q/q a 4,7 % y/y.

Regionální měny ze zveřejněných dat příliš nevytěžily. Kurz koruny se po celý včerejší den držel v úzkém pásmu 25,54-25,58 CZK/EUR. V závěru koruna oslabila až k úrovním 25,64 CZK/EUR, kde i dnes otevírá. Koruna je na slabších úrovních i navzdory včerejšímu prohlášení člena bankovní rady Hampla, který v rozhovoru pro deník E15 uvedl, že by na prosincovém zasedání zvedl ruku pro zvýšení úrokových sazeb. Maďarský forint včera oslabil o 0,1 % na 312,1 HUF/EUR. Polský zlotý nakonec ztratil 0,2 % (na 4,242 PLN/EUR), když zklamání přinesla říjnová jádrová inflace. Ta zpomalila ze zářijového 1,0 % y/y na 0,8 % y/y.

Dnes bude kalendář regionálních dat prázdný.