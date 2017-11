Rozbřesk: Korunu nerozhýbalo Česko mezi tygry. Dokáží to jestřábí slova Hampla?

I třetí čtvrtletí bylo pro českou ekonomiku ve znamení velmi dobrých výsledků. I když oproti předchozímu kvartálu, kdy HDP doslova poskočil o 1,5 %, tentokrát ekonomický růst „polevil“ na 0,5 %, v meziročním srovnání to i tak znamenalo zrychlení na rovných pět procent a prozatím pomyslnou bronzovou příčku v rámci celé EU. Sice podrobnosti o tom, co přesně stojí za výkonem tuzemského hospodářství, nebo jak se dařilo investicím či jak se vyvíjela ziskovost firem, přijdou na řadu až v průběhu následujících dvou měsíců, je velmi pravděpodobné, že i tentokrát si nemalou zásluhu na růstu HDP připsal průmysl. Nakonec je to největší tuzemské odvětví jak z pohledu podílu na přidané hodnotě, tak i zaměstnanosti, a ekonomiku pohání vzhůru už čtvrtým rokem. Přitom se mu daří stále nad očekávání dobře navzdory sílící koruně i stále většímu nedostatku zaměstnanců vedoucímu ke zrychlování nominálních i reálných mezd.



S výsledky české ekonomiky za třetí čtvrtletí by mohla být spokojena i ČNB, protože se tuzemská ekonomická realita vyvíjí přesně podle jejích očekávání. Jak HDP, tak i říjnová inflace dopadla přesně podle prognózy, a tak nás před prosincovým měnovým zasedáním čeká už jen jedno číslo, kterému centrální banka věnuje v poslední době stále větší pozornost, a sice mzdy. Už předchozí vývoj překvapil svojí razancí, když v důsledku rostoucího napětí na trhu práce firmy zvyšují mzdy výrazně rychleji, a podobné to nejspíše bylo i ve druhé polovině roku. Růst mezd začínající sedmičkou by proto neměl být žádným překvapením, nicméně pokud by se začal naplňovat „scénář vyšších domácích inflačních tlaků“ předpokládající výrazné zrychlení růstu mezd, byla by ČNB zřejmě razantnější. O případném prosincovém zvýšení sazeb proto vedle kurzu koruny „rozhodnou“ i mzdy, které ČSÚ zveřejní 4. prosince. Za pravděpodobnější však i nadále považujeme až únorový termín.



Zatímco u nás si trh bude lámat hlavu, kdy ČNB znovu posune sazby vzhůru, v eurozóně bude panovat i nadále klid. Navzdory nadprůměrnému růstu (+2,5 %) bez ohledu na inflační tlaky či realitní boom v úspěšnější části této měnové oblasti. Návrat k normálu zůstává ještě hodně vzdálený, nebo už možná chtě nechtě vznikl nový dlouhodobý normál?



TRHY



CZK a dluhopisy

Českou korunu silný výsledek HDP posunul na chvíli k silnějším úrovním, nicméně dlouho jí to nevydrželo. V závěru dne se postupně dostala až nad 25,60 EUR/CZK. Růst odpovídal prognóze, stejně jako již dříve zveřejněná prognóza, a tak se z pohledu trhu (FRA) pravděpodobnost případného prosincového zvýšení sazeb nezvýšila. Jak už je uvedeno v úvodníku, impuls k akci by ČNB mohla dostat až na začátku prosince, kdy bude zveřejněn vývoj mezd za třetí čtvrtletí. Vzhledem k tomu, že sama centrální banka počítá s tempem 7,5 %, musel by výsledek hodně překvapit, aby si zasluhoval rychlou reakci.

I tak je docela pravděpodobné, že i tentokrát ČNB bude chtít trhy na rozhodnutí připravit, takže lze čekat řadu komentářů, které ozřejmí aktuální rozpoložení bankovní rady. Na tomto poli se již objevila první vlaštovka, když se viceguvernér M. Hampl v rozhovoru pro E15 vyslovil pro prosincové zvýšení o 25 bazických bodů. Hampl řekl, že si umí velice dobře představit, že bude na prosincovém měnovém zasedání hlasovat pro zvýšení úrokových sazeb o 25 bps. To podle něj odpovídá hladkému návratu k normální měnové politice.



Nic dramatického se včera neodehrálo ani na bondovém trhu. Dlouhý konec výnosové křivky stále zůstává (bez korekcí) výrazně nad německým a pomáhají mu v tom především dva hlavní faktory. Jednak je to odhodlání ČNB zvyšovat sazby ECB navzdory, a pak i příklon tuzemského ministerstva financí ke střednědobým a dlouhodobým dluhopisům.





Zahraniční forex

Eurodolar si včera připsal značné zisky. Euro našlo oporu v nových datech - pozitivně překvapil růst německé ekonomiky, HDP za celou eurozónu pak vykázal růst "jen" podle očekávání.



Výrobní inflace v USA nečekaně dál zrychlila. Na trhu v posledních dnech roste očekávaná trajektorie sazeb Fedu pro další roky, ale včerejší data toho mnoho nezměnila a dolar nestačil na posilující euro.



Libra lehce ztratila pozice po slabší britské inflaci, ale pozornost trhu míří hlavně na britskou politickou scénu. Tam se řeší brexit při klesající podpoře premiérky Mayové, což britské měně neprospívá.



Dnešek by měl být pro eurodolar ve znamení amerických dat, konkrétně inflace a maloobchodních tržeb za říjen. Pokud by inflace (zejména jádrová) zklamala nižším než očekávaným růstem, dolar by mohl dále oslabit.





Ropa

Cena ropy Brent tento týden prozatím klesá, včera ropa ztratila asi procento. K poklesu přispěla měsíční zpráva z trhu od mezinárodní energetické agentury (IEA), která revidovala očekávaný růst spotřeby ropy v letošním i příštím roce směrem dolů. V posledních týdnech pozorovaný vcelku razantní nárůst cen ropy IEA připisuje zejména sérii nečekaných výpadků produkce (USA, Irák, Venezuela, Nigérie,…) a stále varuje před poměrně velkým převisem produkce nad spotřebou v prvním čtvrtletí 2018. Náš pohled zůstává rovněž konzervativní, a ačkoliv cena ropy v posledních týdnech významně vzrostla, tak náš střednědobý výhled prozatím nerevidujeme a pro příští rok zůstáváme věrni odhadům v rozmezí 50-60 USD/barel (i když cenově pozitivní rizika tohoto základního scénáře v současnosti převažují).



Dnes v USA vládní agentura EIA zveřejní data o zásobách za minulý týden. Obdobné statistiky API včera večer naznačily vcelku výrazný růst zásob surové ropy, což ropné býky také netěší.