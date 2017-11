Na české burze se včera stala vítězem Fortuna; zítra se čeká na Pegas

Komentář k akciovému trhu



Pražská burza Index PX: 1,063 bodů (-0.0% d/d); objem: 481 mil. Kč

Jasným vítězem dne se stala Fortuna (+11,4 % d/d), na které stále pokračuje povýsledková rally. Tentokrát však totální nedostatek prodejních objednávek spustilo vynucené zavírání krátkých pozic, z velké části i na straně tvůrců trhu. Pozitivní nálada byla následovaná Kofolou (+1,0 %), tj. též titulem s nižší tržní kapitalizací a zanedbatelným vlivem na výkon indexu PX. Jedinými podpůrnými akciemi se tak v úterý staly rakouská Erste Group (+0,2 %) a Moneta (+0,4 %). První jmenovaná navázala na růst z předchozích dní, i když neudržela denní maxima, druhá jmenovaná zase v průběhu dne zcela odmazala pondělní výprodeje. Na opačné straně působily na index tituly jako ČEZ (-0,2 %), O2 CR (-0,7 %) a Komerční banka (-0,3 %), která ve zvýšené volatilitě zatím ubránila úroveň 900 Kč.



USA Dow Jones: 23,409 (-0.1%); S&P500: 2,579 (-0.2%); Nasdaq: 6,738 (-0.3%)

Za včerajším poklesom Wall Street stál výpredaj na komoditách, ktoré stiahli energetický sektor (-1,54 %) a sektor základných materiálov (-1,48 %). Vo výpredajovom páde pokračujú akcie General Electrics (-5,89 %, 17,9 USD), ktoré sú na úrovniach z roku 2011. Zvýšená volatilita je pozorovaná na hlavnom menovom páre, kde dolár včera oslabil až 1,1%. Zlato (0,15 %, 1 280,25 USD) celý deň klesalo až k záveru sa dostalo do zelených čísel. Zaujímavosťou je že s poklesom komodít klesali aj výnosy amerických desiatok.



Komentář k devizovému trhu

Koruna k euru se dopoledne obchodovala kolem 25,55 CZK/EUR a bez reakce přešla lepší výsledky HDP za 3Q. Ovšem odpoledne regionem prošla mírná korekce, která v případě koruny vedla k oslabení na 25,6. Euro k dolaru celý den pozvolna posilovalo a z úrovně 1,165 se dostalo na 2týdenní maximum 1,175 USD/EUR. Euru mohly pomoci lepší výsledky HDP v Evropě. Následně koruna k dolaru posílila o 15 haléřů na 21,75 CZK/USD.

Kalendář – významné události

-- – Wirecard: výsledky za 3Q/17

07:00 – Lanxess: výsledky za 3Q/17

12:30 – Target: výsledky za 3Q/18

14:30 – USA: CPI (říjen)

14:30 – USA: maloobchodní tržby (říjen)

14:30 – USA: index aktivity průmyslu regionu New York- Empire (listopad)



Přehled ČR



O2 CR: ÚOHS neshledal kartel mezi mobilními operátory



Pegas Nonwovens: Výsledky za 3Q17 negativně ovlivní vysoké personální náklady



Makro: Ekonomika zvyšuje tempo růstu



ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI



OPAP: Výsledky za 3Q17 nad odhady a mimořádná dividenda



Airbus: Získal objednávku na 430 letadel



Zprávy o společnostech



O2 CR: neutrální/pozitivní zpráva; Doporučení: Držet; Cílová cena: 260 Kč

Antimonopolní úřad dokončil vyšetřování údajného cenového kartelu mezi domácími mobilními operátory bez nálezu. Toto rozhodnutí ÚOHS vnímáme jako pozitivní informaci vzhledem k tomu, že dle nových pravomocí úřadu operátorům hrozily až velmi vysoké postihy v řádech procent z jejich tržeb.



Pegas: neutrální zpráva; Doporučení: Prodat; Cílová cena: 860 Kč

Pegas Nonwovens oznámí výsledky za 3Q17 zítra ráno. Hospodaření negativně ovlivní prodej warrantů, které realizoval management společnosti. To podstatně zvýší personální náklady. Důvodem poklesu EBITDA je zmíněný nárůst personálních nákladů, po očištění o tuto jednorázovou položku je EBITDA beze změn. Na finanční úrovni je proti minulému roku podstatná změna v kurzových rozdílech (-1,5 mil. EUR, loni 0,2 mil. EUR). Za propadem č. zisku jsou vysoké personální nákladůy a také FX. Cíl pro tento rok je EBITDA v rozmezí 43-50 mil. EUR. Máme za to, že pro srovnání s celoročním cílem by se reportovaná EBITDA za 3Q17 měla očistit o jednorázovou položku. EBITDA za 1H17 a náš odhad upravené EBITDA je 32 mil. EUR. To znamená 64,1-74,5 % celoročního cíle. Ve zbytku roku (4Q17) by mělo dojít k nárůstu hospodaření vzhledem ke komerčnímu spuštění nové výrobní linky. Očekáváme, že Pegas svůj cíl potvrdí.



Zdroj: Pegas Nonwovens, J&T Banka



Makro: HDP – 3Q17

HDP podle předběžného odhadu v 3Q 2017 mezikvartálně vzrostlo o 0,5 % q/q a meziroční růst české ekonomiky zrychlil na 5,0 % z 4,7 % v 2Q. Výsledky překonaly očekávání (+0,3 % q/q; 4,7 % r/r). Po rekordním růstu v 2Q (+2,5 % q/q) nedošlo k žádné korekci, naopak ekonomika pokračovala v růstu a tempo meziročního růstu se zvýšilo na nejvyšší úrovně od roku 2015, kdy statistiky HDP ovlivnilo čerpání fondů EU. Statistický úřad uvedl, že růst ve 3Q rovnoměrně táhly všechny složky poptávky, tj. spotřeba domácností, investice i export. Přesnější odpověď dají až detailní výsledky národních účtů, které ČSÚ zveřejní 1. prosince. Ve 3Q pokračoval ekonomický růst ve vysokém tempu v celém regionu, domácí výsledky HDP tedy nejsou výjimkou, ale nadále je tempo české ekonomiky ve střední Evropě nejvyšší. Výsledky HDP mohou v bankovní radě ČNB podpořit úvahy o dalším zvyšování sazeb, ale nadále čekáme, že k tomuto kroku dojde spíše až příští rok v únoru než letos v prosinci.



Zahraniční společnosti: Evropa



Airbus (+) Airbus získal rekordní zakásku na dodání 430 letadel od společnosti Indigo Partners. Celková cena by měla být 49,5 mld. USD.



OPAP (+) OPAP včera po zavření trhu zveřejnil výsledky za 3Q17, které překonaly odhady. Meziročně jsou výsledky ovlivněny konsolidací Neurosoftu (od 1.8.2017), který byl dříve účtován přes podíl na vlastním jmění. Celkové tržby dosáhly 357 (+12 % r/r) vs. oček. 342 mil. EUR. Důvodem růstu je kromě zmíněné konsolidace i silný výsledek z VLT. Úroveň EBITDA dosáhla na 93 (+49 %) vs. oček. 73 mil. EUR. Nicméně je nutné podotknout, že jak v 3Q17, tak před rokem provozní zisk ovlivňovaly jednorázové vlivy. Bez těchto vlivů by očištěná EBITDA dosáhla 78,1 mil. EUR či +13,6 % r/r. Úroveň čistého zisku pak dosáhla 48,8 (+62 % r/r) vs. oček. 35,5 mil. EUR.

Vedle samotných solidních výsledků management společnosti navrhuje mimořádné valné hromadě (MVH) vyplatit část zadržených zisků v podobě mimořádné dividendy ve výši 0,7 EUR na akcii (7,2% hrubý div. výnos). Mimořádná valná hromada se bude konat 6.12.2017 s rozhodným dnem pro dividendu 11.12.2017 a následným výplatním dnem 18.12.2017. Celkově očekáváme ladnou reakci trhu, která by měla být umocněna zveřejněním návrhu na mimořádnou dividendu.