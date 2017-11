Korunu výborný výsledek HDP nikam neposunul

Českou korunu silný výsledek HDP posunul na chvíli k silnějším úrovním, nicméně dlouho jí to nevydrželo. V závěru dne se postupně dostala až nad 25,60 EUR/CZK. Růst odpovídal prognóze, stejně jako již dříve zveřejněná prognóza, a tak se z pohledu trhu (FRA) pravděpodobnost případného prosincového zvýšení sazeb nezvýšila. Jak už je uvedeno v úvodníku, impuls k akci by ČNB mohla dostat až na začátku prosince, kdy bude zveřejněn vývoj mezd za třetí čtvrtletí. Vzhledem k tomu, že sama centrální banka počítá s tempem 7,5 %, musel by výsledek hodně překvapit, aby si zasluhoval rychlou reakci. I tak je docela pravděpodobné, že i tentokrát ČNB bude chtít trhy na rozhodnutí připravit, takže lze čekat řadu komentářů, které ozřejmí aktuální rozpoložení bankovní rady. Na tomto poli se již objevila první vlaštovka, když se viceguvernér M. Hampl v rozhovoru pro E15 vyslovil pro prosincové zvýšení o 25 bazických bodů.



Nic dramatického se včera neodehrálo ani na bondovém trhu. Dlouhý konec výnosové křivky stále zůstává (bez korekcí) výrazně nad německým a pomáhají mu v tom především dva hlavní faktory. Jednak je to odhodlání ČNB zvyšovat sazby ECB navzdory, a pak i příklon tuzemského ministerstva financí ke střednědobým a dlouhodobým dluhopisům.