Geotermální energie je budoucností příměstských oblastí

Americká sídla od Austinu až po Atlantu naťukávají geotermální energii. Obrovský potenciál má pro stále hustěji obydlené příměstské oblasti.

Geotermální energie už vytápí mnoho budov po celém světě. Na Islandu dokonce zajišťuje produkci čtvrtiny elektrické energie. Minulý měsíc byl na Long Islandu spuštěn pilotní projekt, v jehož rámci se vyzkouší využití tepla ze zemské kůry k zajištění energetických potřeb deseti domácností. Cornellova univerzita se rozhodla, že na geotermální zdroje napojí své systémy pro vytápění a klimatizaci budov.

Město Boise ve státě Idaho dodává zemské teplo do 91 vládních i komerčních budov o celkové výměře přesahující 1,5 milionu čtverečních metrů. Kromě toho vytváří pobídky pro developery, aby při výstavbě s geotermální energií počítali.

Jen zlomek procenta

Přesto je geotermální energie ve Spojených státech stále okrajovou záležitostí. V roce 2013 zajištovala jen 0,4 procenta z celkové výroby elektřiny. „To je ale stále jen začátek a situace se může rychle změnit, zejména na okrajích měst,“ píše portál CityLab.com. V příměstské části Atlanty, Pinewood Forrest, je ve výstavbě na sedm stovek rodinných domků, dva hotely, restaurace, obchody a zhruba 76 tisíc metrů čtverečních kancelářských prostor. A vše bude spoléhat výlučně na geotermální energii.

Pinewood Forrest se přitom inspiroval ve Whisper Valley, podobnou oblastí, která se nachází nedaleko Austinu. Zde se pro změnu počítá se 7,5 tisíci domy a apartmány, které rovněž využijí energii zemského nitra. V Louisville v Kentucky se do takových obydlí nastěhovalo 1800 domácností.

„Není to nová technologie,“ řekl portálu CityLab.com Rob Parker, ředitel projektu Pinewood Forrest, který je situován necelých 40 kilometrů od centra Atlanty. „Potřebovalo to ale čas, by si lidé navykly na myšlenku, že pro vytápění i klimatizaci svých příbytků mohou využívat energii, která se nachází pod zemským povrchem,“ dodal.

Geotermální energie je poměrně lehce dostupná, schovaná jen pár decimetrů pod zemí. Ačkoli povrch může během roku zaznamenat obrovské fluktuace teploty, nepříliš hluboko v litosféře je teplota poměrně stálá, skoro jako v jeskyni. „Výhodou tohoto zdroje je, že funguje prakticky kdekoli,“ říká Maria Richardsová, prezidentka americké Rady pro geotermální zdroje. „Dá se využívat jak v místech s extrémní letní, tak zimní teplotou,“ dodala s tím, že zejména střední část Spojených států je jedna velká geotermální pumpa.

Do nových projektů efektivněji

A proč je geotermální energie tak důležitá při realizaci developerských projektů? Protože napojit nové domy a byty na ni je daleko snazší, než předělávat systém topení a klimatizace u těch, které už nějakou dobu stojí.

Geotermální pumpa totiž potřebuje v ideálním případě hlubinný vrt s typickou hloubkou kolem sta metrů. Energii lze samozřejmě jímat i z menších hloubek, ovšem efektivnost je pak o něco nižší. „Když jsou budovy ve výstavbě, geotermální systém je již integrovanou součástí projektu. Náklady na něj jsou již zahrnuty v hypotéce, a kromě toho se vše instaluje při jednom nepořádku,“ vysvětluje Richardsová.

Pro dům s obytnou plochou v rozmezí 500 až 800 metrů čtverečních se pořizovací náklady včetně uvedení do provozu pohybují od 15 do 25 tisíc dolarů. Zda se investice vrátí, opět záleží na mnoha okolnostech. Podle Jaye Egga, odborníka na domácí vzduchotechniku trvá typicky deset let, než se na počátku vložené peníze začnou vracet.

Ale i v případech, kdy se ve vašem okolí dosud s geotermální energií nepočítalo, nemusí být všem dnům konec. „Potrubí na přepravu zemního plynu, může být klidně přestavěno dá se jím dopravovat z místa na místo i energie geotermální,“ říká Egg.

Čím víc odběratelů, tím lépe

Z dlouhodobého hlediska je geotermální energie finančně velmi atraktivní pro energetické komunity. Geotermální vrty znamenají přece jen velké vstupní náklady, a tak se pochopitelně vyplatí, když se jeden takový vrt dělá pro co největší počet budoucích odběratelů. „To ale vyžaduje, aby lidé při stavbě svého domu mysleli dostatečně dlouho dopředu,“ říká Richardsová. V Pinewood Forrest je financování zajištěno skrze pravidelný měsíční poplatek, který budou odvádět budoucí rezidenti.

Podle Richardsové je zapotřebí, aby se povědomí o možnostech geotermální energie mezi lidmi více rozšiřovalo. „Průměrný vlastník bytu pravděpodobně o tomto energetickém zdroji slyšel, a dokonce si možná vzpomene, že pochází z pod zemského povrchu. Jenže paradoxně s rostoucím stupněm vzdělání se o geotermální energii hovoří stále méně,“ uzavírá nepříliš optimisticky Richardsová.

