Na internetu nakupuje téměř každý druhý Čech

Internet je všude kolem nás. Využíváme ho téměř ke všemu. Online ale nejsme jen kvůli tomu, abychom se pobavili nebo se něco dozvěděli, ale abychom si i ulehčili život.

Alespoň jeden nákup přes internet provedlo loni 44 procent (3,8 milionu) Čechů. Oproti Evropě však stále zaostáváme. V Evropě přes internet nakupují nejčastěji obyvatelé Velké Británie (83 %). Hned za nimi jsou Dánové, Švédi a Lucemburčané.



Jak vypadá typický Čech, který nakupuje na internetu?





Je to muž ve věku od 25 do 34 let, vysokoškolák, který žije v Praze, nakupuje zboží z ČR a nechává si ho zaslat na dobírku. Úplně nejčastěji nakupuje oblečení nebo módní doplňky, ze služeb si pak vybírá vstupenky na kulturní nebo sportovní akce. K nákupu se v průměru dostane šestkrát za rok.







Na internetu však stále více nakupují i ženy, především ty, které jsou právě na mateřské dovolené. Díky online nákupům se nemusí tahat s těžkými taškami. Z této skupiny nakoupilo loni přes internet 72 % maminek.



Důvěřuj, ale prověřuj





Zajímavé je, že Češi při nákupu přes internet dají nejen na cenu, ale i reference. 40 % české populace tak před samotným nákupem zamíří na srovnávače zboží (např. Heuréka), kde si vyberou nejen cenově nejdostupnější produkt, ale především se mohou podívat na reference od ostatních lidí, kteří si výrobek už koupili.



Proto ať už budete kupovat cokoliv, nakupujte především tam, kde mají dobré reference. Existuje sice institut reklamace, ale je lepší pokud možno následným nepříjemným tahanicím o peníze či zboží, které jste zakoupili, předejít.