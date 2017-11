S věkem se významně mění podnikatelské preference. Zatímco muži ve věkové skupině do 45 let nejčastěji podnikají v oborech souvisejících s počítači a informačními technologiemi, starší muži dávají přednost výrobním oborům. Ženy ve věkové kategorii do 45 let jsou výrazně zastoupeny v orgánech firem, které se souvisejí se sportovními činnostmi. Ženy nad 45 let jsou oproti tomu více aktivní v obchodních činnostech a zdravotnictví. Takové závěry vyplývají ze studie poradenské společnosti Bisnode.

Metodika: V analýze poradenská společnost Bisnode sledovala vliv věku a pohlaví členů statutárních orgánů na předmět podnikání společnosti. Pro účely této analýzy bylo hodnoceno 468 oborů činnosti, ve kterých podniká alespoň 100 firem. Členové statutárních orgánů byli rozděleni podle pohlaví na „mladší“ do 45 let a „starší“ nad 45 let.

„Zjistili jsme, že obliba oboru podnikání je silně závislá na věku i pohlaví,“ říká analytik Bisnode Milan Petrák.

Neoblíbenějším oborem podnikání mezi ženami mladšími 45 let jsou činnosti fitcenter. Ze všech žen v orgánech těchto firem jich jsou téměř tři čtvrtiny. V příbuzných sportovních oborech jsou mladší ženy zastoupeny ve více než 60 procentech. Ženy do 45 let dále často působí v oborech, které souvisí s péčí o děti, obchodem přes internet a módou. Naopak ženy ve věkové kategorii nad 45 let jsou daleko častěji ve statutárních orgánech velkoobchodních i maloobchodních firem, a dále častěji působí v oblastech souvisejících se vzděláváním a zdravotnictvím.

Odvětví podle přítomnosti žen a mužů ve věku nad a pod 45 let ve statutárních orgánech

Obory, kterým dávají přednost ženy pod 45 let Podíl žen pod 45 let Obory, kterým dávají přednost ženy nad 45 let Podíl žen pod 45 let Činnosti fitcenter 72,37% Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost 13,76% Denní péče o děti 71,30% Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách 17,89% Maloobchod prostřednictvím internetu 69,90% Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách 18,53% Vydavatelské činnosti 69,77% Maloobchod s novinami, časopisy a papírnickým zbožím 18,60% Veterinární činnosti 69,64% Výroba nealkoholických nápojů, stáčení minerálních a ostatních vod do lahví 18,60% Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 68,75% Finanční leasing 21,28% Výroba textilií 67,84% Velkoobchod s ovocem a zeleninou 22,22% Výroba oděvů 66,30% Ústavní zdravotní péče 22,34% Ostatní sportovní činnosti 65,52% Výroba farmaceutických přípravků 22,50% Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku 65,41% Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 22,54% Právní činnosti 64,86% Ambulantní a zubní zdravotní péče 22,98% Maloobchod s nápoji 64,86% Ostatní podobná ubytovací zařízení 23,33% Činnosti související s webovými portály 64,71% Ostatní finanční zprostředkování 23,40% Administrativní a kancelářské činnosti 64,55% Specializovaná ambulantní zdravotní péče 23,93% Ostatní pozemní osobní doprava j. n. 64,29% Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa 24,39%

Zdroj: databáze Bisnode

„Pokud je muž ve statutárním orgánu firem, které podnikají v oblasti péče o děti, v 81 procentech je mladší 45 let. Stejně tak v péči o děti převažují „mladší“ ženy. Zájem podnikatelů do 45 o tento druh činnosti souvisí s tím, že se sami stali rodiči, a s ohledem na funkčnost a kvalitu stávajících zařízení, stejně jako nedostatek míst ve školkách využili nové příležitosti na trhu,“ vysvětluje analytik Bisnode Milan Petrák. „V obecné rovině se ale mladší muži samozřejmě prosazují především v oborech spojených s moderními technologiemi, jako jsou například činnosti související s webovými portály, přístup k internetu či výroba počítačů. Oproti tomu muži ve věku nad 45 let mají převahu v průmyslových oborech a zemědělských firmách,“ dodal analytik Bisnode.

„Za pozornost stojí, že jak u žen, tak u mužů dávají osoby vyššího věku přednost oboru Výroba nealkoholických nápojů (zde je podíl osob mladších 45 let pouze 18,60 % u žen a 20,71 % u mužů), zatímco pro mladší osoby je výrazně atraktivnější obor Destilace, rektifikace a míchání lihovin (48,02 % u žen a 38,69 % u mužů,“ uzavřel Petrák.

Obory, kterým dávají přednost muži pod 45 let Podíl mužů pod 45 let Obory, kterým dávají přednost muži nad 45 let Podíl mužů pod 45 let Denní péče o děti 80,85% Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků 12,79% Činnosti související s webovými portály 73,95% Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost 13,18% Maloobchod prostřednictvím internetu 71,12% Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách 14,19% Informační a komunikační činnosti 69,67% Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla 14,93% Vydavatelské činnosti 69,11% Ostatní podobná ubytovací zařízení 15,37% Poskytování přístupu k internetu přes bezdrátovou telekomunikační síť 68,54% Ostatní finanční zprostředkování 15,44% Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 68,38% Výroba spotřební elektroniky 15,50% Výroba textilií 67,48% Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů 15,69% Právní činnosti 67,27% Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí 17,48% Výroba oděvů 65,74% Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 17,50% Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby 64,04% Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny 17,72% Ostatní poskytování úvěrů 63,37% Provoz pískoven a štěrkopískoven, těžba jílů a kaolinu 18,13% Činnosti v oblasti informačních technologií 63,36% Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n. 18,23% Specializované návrhářské činnosti 63,27% Výroba dutého skla 18,66% Poskytování přístupu k internetu přes pevnou telekomunikační síť 62,75% Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů 18,72%

Zdroj: databáze Bisnode