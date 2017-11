Souhrn 14.11. - Evropa v korekci, silná makra akciím spíše škodí, euro ale ukázkově roste, ropa v korekci, BCPP v červené nule, Fortuna +11%

Pražská burza při obligátní likviditě kolem 0,5 mld. Kč zakončila jinak růstový den v červené nule.Evropské trhy dnes ztrácely. Data z Evropy snad jen s výjimkou Velké Británie naznačují pokračující oživování ekonomik, což by mohlo začít zvyšovat tlak na ECB, aby silněji normalizovala svou stále spíše rozvolněnou měnovou politiku, jež je ovšem v mnoha ohledech hlavní živnou půdou mnoha tříd aktiv a celých tržních sektorů.Lehce negativně působí také pokračující pokles tempa růstu hlavních ukazatelů v Číně a také vývoj kolem brexitu US trhy v úvodu svého obchodování výrazněji oslabují. Také americká makra naznačují pokračující akceleraci největší ekonomiky světa, což také zvyšuje tlak na centrální banku a normalizaci její měnové politiky. Investoři také s napětím očekávají mimořádnou tiskovku koncernu GE, od které očekávají nějaká další negativní překvapení. Jeden z klíčových US titulů v posledních 2 dnech ztratil 12% hodnoty a pohybuje se na 5letém minimu. Euro dnes po silných makrech výrazněji roste vůči dolaru i libře. Množí se navíc komentáře favorizující v dohledné budoucnosti právě evropská aktiva, což zvyšuje zájem o jednotnou měnu. Koruna vůči euru dopoledne nejistá v blízkosti včerejšího závěru s odpoledním oslabením. Silný růst domácí ekonomiky trh zjevně příliš nepřekvapil. Ropa dnes výrazněji koriguje. Hovoří se o možnosti rozšíření počtu členů ropného kartelu OPEC a dlouhodobých výhledech jeho analytiků a také analytiků mezinárodní agentury IEA naznačujících, že současné ceny jsou blízko dlouhodobého budoucího průměru. BCPP dnes prošla proměnou, když dopolední růst táhla většina hlavních titulů s výjimkou Erste a směrem k závěru dne se situace přesně převrátila. Pozornost poutal pokračující a akcelerující růst ceny akcií Fortuny přisuzovaný především zlepšení firemního výhledu v souvislosti s nedávno zveřejněnými výsledky za 3Q17 a pohledu na ocenění společnosti.