Máte akcie skupiny FAANG a BAT? Jejich tržní kapitalizace dosáhla monstrózních čísel (+komentář analytika)

Skupina akcií z technologického segmentu, označovaných jako FAANG, tedy Facebook, Apple, Amazon, Netflix, a Google, atakovala společně s čínskými protějšky, jenž se označují jako skupina BAT, tedy Baidu, Alibaba Group Holding a Tencent Holdings magické hranice. Akcie těchto firem zažívají doslova „monstrózní“ rok. A to proto, že jejich tržní kapitalizace dosáhla hodnoty 1,7 bilionů amerických dolarů.



Že vám to nic neříká? Agentura Bloomberg uvedla, že číslo tržní kapitalizace uvedených firem je větší než velikost celá ekonomiky Kanady, větší než hodnota 30 největších společností Německa a pro zajímavost, tržní hodnota uvedené osmice firem za rok 2017 se rovná celkovým investicím za 46 let, slovy čtyřicet šest, jednoho z největších světových správců fondů, společnosti Pacific Investment Management. Agentura Bloomberg uvedla, že i přes aktuální volatilitu technologických akcií na trzích v Asii, prognózy na další růst ceny cenných papírů uvedených firem počítají spíše s dalším růstem.

Příznivé ohlasy jsou vedeny úvahami o tom, že především čínské dot.com společnosti, zaměřené na online prodejní aktivity, mohou čerpat z mnohem většího počtu zákazníků, než ty americké a navíc – rychleji rostou. Statistiky například říkají, že tržní podíl online maloobchodních prodejců v Číně vzrostl za první pololetí roku 2017 meziročně z 11,6 % na 13,8 procenta. To v USA se s takovými statistikami chlubit nemůžou. Někteří analytici také tvrdí, že mezinárodní akceptace čínských firem globálními zákazníky roste.

„Osobně bych jakékoli posuzování o přemrštěnosti nebo nedostatečnosti ceny těchto dvou skupin na chvíli pozastavil," řekl k vývoji cen akcií skupin BAT a FAANG Ján Hladký, analytik Patria Finance. Při sdružování investičních příležitostí do skupin s líbivými a chytlavými názvy se totiž podle něj dost často opomíná na fakt, že jednotliví členové jsou ve své podstatě dost odlišní. „Jako historický precedens si můžeme vzít skupinu rozvojových zemí BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína), která byla počátkem dekády označována za budoucí motor světového růstu, navzdory tomu, že každé jablko v tomto košíku pocházelo takříkajíc z úplně jiného stromu. Dnes se již snad nenajde analytik, jenž by zapáleně řečnil o skupinovém potenciálu těchto ekonomik," upozornil Ján Hladký.



V tomto kontextu se teď s Jánem Hladkým podívejme na skupinu FAANG. „Facebook je společnost, jejíž byznys se odvíjí od příjmů z reklamy, Apple se živí prodejem chytrých telefonů, Amazon je globální internetový obchodník se zbožím, Netflix poskytuje hodiny televizní zábavy a Google prodává reklamní prostor," řekl Ján Hladký. Apple dokáže pro své akcionáře vygenerovat obrovské množství hotovosti, Amazon spotřebovává veškeré peníze na rozvoj byznysu a Netflix pálí i půjčenou hotovost rychlostí tepelné elektrárny. „Na první pohled je tedy skupina FAANG tvořená z jednolitého technologického sektoru, při bližším pohledu jsou však jednotlivé tituly zásadně odlišné. Proto je třeba přistupovat k posudkům týkajících se jejich současné valuace odděleně a nesrovnávat jablka a pomeranče. Stejný přístup by měl aplikovat také investor při svém rozhodování, tedy nepodléhat davové euforii a nenakupovat tituly plošně bez rozmyslu. To platí také pro skupinu BAT," doplnil Ján Hladký.



„Na závěr ještě podtrhnu, že se nechci stavět do pozice všeobecného skeptika. Koneckonců, mnohé z těchto titulů se již nějaký pátek nacházejí mezi Dlouhodobými investičními doporučeními Patria Finance," uzavřel analytik Ján Hladký.

