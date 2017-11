Pegas Nonwovens (Prodat, 12m cíl = 876 CZK) - Negativní vliv manažerských transakcí, kurzových změn a úrokových nákladů (Odhady výsledků)

Den zveřejnění výsledků za 3Q17: čtvrtek, 16. listopadu 2017

Očekávané výsledky hospodaření: Za třetí čtvrtletí očekáváme zvýšení produkce díky rozjezdu nové linky k 27 tis. tun, což je meziročně o zhruba 8 % více. Zároveň neuvažujeme o žádných významnějších odstávkách. Celkové tržby budou ovlivněny předchozím růstem cen polymerů. Ty by tak měly růst o více jak 16 % na 59,4 mil. EUR. Přenosový mechanismus cen by měl působit pozitivně. EBITDA však bude negativně ovlivněna manažerskými operacemi, když zástupci nejvyššího vedení v srpnu nakoupili warranty, které o měsíc později v souvislosti se změnou v ovládání společnosti Pegas obratem prodali. Tyto operace dle našich odhadů znamenaly náklad ve výši 1,9 mil. EUR. Očekáváme tak růst EBITDA o pouhých 1,6 % na 11,5 mil. EUR. Na výrazném meziročním propadu čistého zisku se podepsaly kurzové změny. Zatímco v loňském třetím čtvrtletí Pegas účtoval o kurzovém zisku ve výši 0,2 mil. EUR, za Q3 17 odhadujeme ztrátu ve výši 1,5 mil. EUR. Nepříznivě působí i pětinový nárůst úrokových nákladů na 1,9 mil. EUR. Čistý zisk by tak měl být dle našich odhadů poloviční ve srovnání se Q3 16, a to ve výši 2,6 mil. EUR.