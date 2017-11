Nechte daně být, vzkazuje ex-šéf Fedu Alan Greenspan Donaldu Trumpovi

Skupina odpůrců daňové reformy z pera prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa se rozrůstá. Jejím nejnovějším členem je Alan Greenspan, ekonom a bývalý šéf amerického Fedu. Greenspan Donaldu Trumpovi podle zpravodajského serveru CNN.com vzkázal: „Teď není v Americe čas na velké škrty.“



Greenspanovy obavy plynou z jednoduché úvahy: Pokud daňová reforma počítá se škrty sazeb, musí země počítat s nárůstem zadlužení. „Ekonomicky je to chyba, že bychom se museli vyrovnat s prudkým snížením daní," řekl Greenspan televizi Fox Business. Podle Greenspana není ještě v USA vhodná doba na to zavádět fiskální stimuly, třeba v podobě daňových škrtů nebo navýšení státních výdajů. „Musíme zadlužení země stabilizovat ještě před tím, než budeme moci myslet na zmíněné nástroje," řekl Greenspan.

Daňové změny prý nepřicházejí v dobrý čas

Jak ale poznamenávají komentátoři CNN.com, Greenspanovo vyjádření je v přímém rozporu s naléhavostí prosazení nižších daní, které chce zavést americký prezident Trump. Ten opakuje, že americká ekonomika doslova „zoufale" potřebuje „masivní" snížení daní. Jenže jeho požadavek přichází navzdory zrychlujícímu se ekonomickému růstu USA a nejnižší nezaměstnanosti za 17 let. Bílý dům konstatoval, že snížení daní je ale zapotřebí k udržení tempa růstu ekonomiky a zlepšení růstu mezd. I to ale Greenspan kritizuje, protože podle něj se nabídka a poptávka po pracovní síle a dík situaci na trhu práce způsobí, že se mzdy „zvýší" rychle samy. Administrativa USA by se nyní podle něj měla spíše soustředit na to, aby zajistila zemi udržitelnou fiskální cestu.

„To, o co bychom se měli zajímat je fakt, že federální dluh se rychle zvyšuje. A v překládaných návrzích daňových reforem není nic, co by zadlužování zastavilo," vysvětlil Greenspan Fox Business. CNN.com připomíná, že politika Greenspana, kterou zastával při vedení FEDu a která spočívala, zjednodušeně řečeno, v „mírné“ regulaci trhů při nízkých úrokových sazbách, byla sice ekonomickými médii a komentátory oceňovaná, ale podle kritiků přispěla k finanční krizi v roce 2008.

Nic se nejí tak horké, jak se uvaří

V jednom se ale skupina odpůrců zavedení daňových reforem v USA s Alanem Greenspanem shoduje. A to v tom, že podoba daňových změn by zhoršila státní zadlužení USA. Některé odhady tvrdí, že rozpočtový schodek se při takto nastaveném daňovém systému může během 10 let zvýšit až o 1,7 bilionu dolarů. Odhady počítají s tím, že veřejný dluh USA se do roku 2027 zvýší na 97,1 % hrubého domácího produktu, zatímco ve stávající daňové struktuře by činil jen 91,2 % HDP. Zadlužení k HDP USA v současné době činí zhruba 75 %. Administrativa prezidenta Trumpa ovšem argumentuje tím, že daňové změny, které navrhuje, zrychlí ekonomiku natolik, že bude schopna dluhovou zátěž sama vyřešit.

Alan Greenspan ovšem neodmítá všechny Trumpovy návrhy na daňové změny. Zastává totiž názor, že 20% sazba daně z příjmů pro právnické osoby v USA, jak navrhuje Donald Trump, by byla dobrá, a to kvůli tomu, aby Spojené státy byly konkurenceschopnější. Podle něj nesmí být ale snižování daňových sazeb hlavním motorem pro zvyšování růstu ekonomiky.

(Zdroj: CNN, CNBC, Fox Business)