Počet ukončených „neschopenek“ i prostonaných dnů meziročně vzrostl, průměrná délka nemoci se o den zkrátila

Praha 14. 11. 2017

Za období leden až září 2017 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) téměř 1,3 mil. ukončených případů dočasných pracovních neschopností (DPN). To je o 9 % více než za stejné období loňského roku. Počet prostonaných dnů se meziročně zvýšil o téměř 3 miliony, za devět měsíců letošního roku jich bylo téměř 53,4 milionu. Na nemocenském se za tři čtvrtletí letošního roku vyplatilo necelých 14 miliard Kč.

Průměrná délka trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti se oproti stejnému období roku 2016 přibližně o jeden den zkrátila - z loňských 43,5 dnů na letošních 42,22 dnů. Nejkratší dobu na tzv. neschopence trávili pojištěnci v Praze (v průměru necelých 33 dnů). Naopak nejdelší byla průměrná délka trvání dočasné pracovní neschopnosti ve Zlínském kraji - téměř 51 dnů, což přesahuje celorepublikový průměr o více než 8,5 dne.

V průměru nejkratší dobu stonali muži ve věku do 20 let (14,57 dne), naopak nejdéle muži věkové skupiny nad 60 let (77,22 dnů). U žen byla nejdelší průměrná délka stonání (téměř 55 dnů) zaznamenána ve věku 50 - 59 let.

Nejvíce ukončených případů DPN, tzv. neschopenek, bylo ve Středočeském kraji (143 239), následovalo Hlavní město Praha (140 008). Nejvíce prostonaných dnů bylo zaznamenáno v Moravskoslezském kraji (více než 7 milionů).

Tabulka: Základní ukazatele dočasné pracovní neschopnosti za 1. 1. - 30. 9. 2017 podle krajů

Kraj Počet ukončených případů DPN Počet prostonaných dnů Průměrná délka trvání jednoho případu DPN Hl. m. Praha 140 008 4 569 907 32,64 Jihočeský 82 973 3 703 713 44,64 Jihomoravský 136 364 6 019 103 44,14 Karlovarský 35 140 1 359 610 38,69 Královéhradecký 71 290 2 880 416 40,40 Liberecký 58 390 2 320 247 39,74 Moravskoslezský 139 955 7 060 924 50,45 Olomoucký 76 451 3 567 991 46,67 Pardubický 65 213 2 744 682 42,09 Plzeňský 83 387 3 257 916 39,07 Středočeský 143 239 5 501 270 38,41 Ústecký 98 587 3 999 627 40,57 Vysočina 63 136 2 832 477 44,86 Zlínský 69 846 3 548 425 50,80 Celkem ČR 1 263 979 53 366 308 42,22

Zdroj: ČSSZ

Počty ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti dle krajů a délky trvání (vč. přepočtu na 100 000 obyvatel) jsou v časové řadě k dispozici na www.cssz.cz v sekci Statistiky.