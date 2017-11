Piráti: ANO nás zahlcuje falešnými emaily. Babiš poslal drsný vzkaz

Neshody mezi hnutím ANO a Piráty se vyostřují. Zástupci Pirátů nepřímo nařkli ANO z toho, že jim zahlcuje emailové schránky zprávami od údajných voličů, kteří jim vyčítají neúčast ve vládě Andreje Babiše. Šéf hnutí ANO na to ale poměrně ostře reagoval.

Piráti už dříve odmítli, že by s hnutím šli do koalice, zároveň avizovali, že do čela Sněmovny podpoří Radka Vondráčka, který je kandidátem právě za ANO. Během neděle ale překvapili tím, že budou požadovat, aby vládní ANO nemělo předsedu žádného sněmovního výboru. Tyto posty by měly být podle Pirátů rozděleny mezi opoziční strany podle poměrného systému.

"Celá přetahovaná s ANO o výbory je absurdistán. Nevím, jak se bude ANO tvářit, ale tohle je jediný správný a zásadový postoj, jak reagovat na menšinovou vládu ANO," vyjádřil se na sociálních sítích předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Chování Pirátů kritizuje druhá nejsilnější strana ODS. "Piráti se rozhodli, že budou volit předsedu Sněmovny, jak sami říkají “podle výsledku voleb”. Zároveň ale také chtějí, aby ANO nemělo žádnou předsednickou funkci ve výborech. Není mi jasné, co má společného s výsledkem voleb to, aby ANO nemělo žádného předsedu výboru. Celé je to nesrozumitelná a nerealistická konstrukce," myslí si předseda strany Petr Fiala.

Tím, že Piráti budou volit Vondráčka, dávají podle ODS i třetí pokus sestavit vládu do rukou hnutí ANO. "Stále se pokouším věřit, že současná situace je výsledkem politické nezkušenosti a důvěřivosti Pirátů, ne jejich plánu, jak pomáhat paktu Babiš-Zeman," dodal Fiala.

Zahlcené schránky

Michálek ještě přilil olej do ohně, když nařkl hnutí ANO ze záměrné kampaně proti jejich straně. "Máme bohužel informace, že proti nám ANO jede kampaň falešných účtů s cílem nalákat nás do koalice. Je to legrační, že si politická strana musí platit falešné účty. Jejich odhodlání a nasazení oceňujeme, asi jsme hodně atraktivní nevěsta," napsal v online chatu pro Lidovky.cz.

"Naše emailové schránky jsou zahlceny lidmi, kteří se podepisují jako naši voliči nebo voliči hnutí ANO a jsou rozčileni, že s hnutím ANO nevstupujeme do koalice. Tlak je opravdu velmi silný. Všechny zprávy jsme vyhodnotili a jsou neautentické, jsou nějakým způsobem prefabrikované. Vychází to z ruské propagandy, která se rozmohla v několika posledních letech," upřesnil své podezření v rozhovoru pro DVTV. Přímý důkaz, že za tím skutečně stojí hnutí ANO, ale nemají.