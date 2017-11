IEA: Ropě ještě nepište nekrolog. Ani rozmach elektomobilů ji výrazněji neohrozí

Podle analytiků IEA ropa ještě není zdaleka na odpis, ba spíše naopak. Minimálně do roku 2040 bude poptávka po ní stále silná nehledě na další diverzifikaci celkového energetického mixu. Poptávku po ropě výrazněji neutlumí ani případný nástup masovějšího využití elektromobilů.Pode analytiků IEA bude ropný trh v nejbližších desetiletích ovlivněn 4 hlavními faktory. Jednak se světovým ropným lídrem stanou USA, využití OZE bude dále akcelerovat díky pokračujícímu poklesu nákladů, bude růst podíl elektrické energie na celkovém energetickém mixu a Čína se bude snažit být čistější z pohledu získávání energií , což bude mít důležité celosvětové dopady.Podle analytiků IEA je i přes bouřlivý rozvoj OZE příliš brzy ropu odepisovat. Tempo růstu poptávky může sice začít pomalu klesat, ale k žádnému zásadnímu zlomu minimálně do roku 2040 nedojde. Celkový počet automobilů se do té doby zdvojnásobí na cca 2 miliardy. Poptávka mimo automobilový sektor bude držet globální ropnou poptávku i v roce 2040 na úrovni 105 miliónů barelů denně.Analytici IAE představili několik možných scénářů z pohledu možného vývoje cen až do roku 2040.Jednou z nich a parně tou hlavní je, že se ceny budou držet až do roku 2040 někde mezi 50-70 USD za barel tedy poblíž současných úrovní. Ceny kolem 60 USD by se mohly stát novodobým normálem. Výpadek poptávky v automobilovém sektoru bude kompenzován pokračujícím růstem poptávky v ostatních dopravních sektorech jako jsou nákladní, letecká a námořní doprava.OPEC se bude i nadále snažit regulovat svou produkci a proti němu by měla stát dále rostoucí produkce mimo něj.