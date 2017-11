Vývoz saúdské ropy do USA v říjnu na 30letém minimu

Podle dostupných statistik a odhadů ropný vývoz Saúdské Arábie do USA v říjnu poklesl na nejnižší hodnotu za posledních 30 let. Do amerických skladů se v říjnu dostalo jen 525 000 barelů denně, což bylo nejméně od roku 1987. Před 10 lety byl dovážený objem zhruba trojnásobný.Důvody propadu jsou jednak ve snaze SA regulovat cenový vývoj trhu přes své vlastní škrty v produkci a také prostřednictvím širší dohody v rámci OPECu a hlavních nečlenů. Dále pak za poklesem stojí pokračující růst produkce v USA.Saúdská Arábie až doposud usilovala o to být nejhůře druhým největším vývozcem ropy do USA hned po Kanadě. V říjnu ale poklesla až na 4. příčku za Irák a Mexiko. Takový propad přišel poprvé od roku 1990.Očekává se, že sestupný trend saúdských exportů bude pokračovat i v posledních měsících roku. V listopadu by vývoz měl poklesnout o dalších 10%.Výpadek vývozu do USA se Saudi snaží dohnat v jiných regionech. Větší důraz kladou Saudi především na asijské trhy. Jejich vývoz do Japonska již dříve v průběhu roku stoupl na 28leté maximum.Podle analytiků se zdá, že Saudi si s propadem vývozu do USA až tak velkou hlavu nedělají. Zdá se totiž, že vazby s USA budou i nadále silné, což je určitou zárukou do budoucna.