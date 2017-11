Český HDP by měl vykázat zpomalení kvůli letním dovoleným (Ranní zpráva z finančního trhu)

Růst české ekonomiky v minulém čtvrtletí zřejmě výrazně zpomalil kvůli letním dovoleným v průmyslu a jejich problematickému sezónnímu očištění. Na příznivém hodnocení českého hospodářství by to ale nemělo nic změnit. Už ráno byla zveřejněna překvapivě silná data o HDP z Německa. Velmi dobrý by měl být i německý ZEW index, který zřejmě v listopadu vzroste na nejvyšší hodnotu od roku 2015.

Německý ZEW index vzroste na tříleté maximum

Evropský průmysl podle našich odhadů v září poklesl o 0,6 % m/m, a částečně tak vykompenzoval silné letní měsíce. I tak by ale v celém třetím čtvrtletí výroba vzrostla o solidních 1,1 % q/q, což by se mělo promítnout i v číslech o HDP. Rychlý odhad ekonomického růstu eurozóny by měl být dnes potvrzen na 0,6 % q/q. Meziroční růst domácího produktu EMU by tak činil slušných 2,5 %. Expanze by měla pokračovat i v Q4 17 a za celý rok 2017 by ekonomika měla vykázat růst 2,2 %.

Německý ZEW index měřící důvěru finančních trhů v ekonomiku by měl za listopad výrazně vzrůst. Složka očekávání by měla vyšplhat na 26 bodů, nejsilnější hodnotu od roku 2015.

Růst německého HDP výrazně zrychlil

Kurz eura k dolaru včera setrval na páteční uzavírací hodnotě 1,166 USD/EUR. Ekonomický kalendář byl v pondělí prakticky prázdný.

Už dnes ráno byla zveřejněna důležitá data z Německa. Růst HDP příjemně překvapil, když v Q3 17 dosáhl 0,8 % q/q. Meziroční dynamika dokonce zrychlila z revidovaných 2,3 % y/y v Q2 17 na 2,8 %, což je nejvyšší tempo od roku 2011.

První odhad HDP by měl potvrdit, že růst české ekonomiky v létě zvolnil

Po masivním růstu ve druhém čtvrtletí o 2,5 % q/q by měla dynamika české ekonomiky podle našich odhadů zpomalit v Q3 17 na 0,3 % q/q. Během léta totiž došlo k výpadkům výroby kvůli celozávodním dovoleným především v automobilovém průmyslu. Meziroční růst ale zřejmě dále zrychlí, a to na 4,8 % y/y. Na případné překvapení by měla krátkodobě reagovat i koruna. Nadále však očekáváme, že na konci listopadu bude kurz zhruba 25,50 CZK/EUR.

Koruna v pondělí bez výraznějších změn

Na začátku nového týdne se kurz koruny vůči euru prakticky nezměnil, když se pohyboval kolem úrovně 25,56 CZK/EUR. Zveřejnění zářijového běžného účtu na obchodování vliv nemělo.

Běžný účet vykázal v září schodek 2,4 mld. CZK, a to přes velmi dobrou výkonost bilance se zbožím a službami. Výrazného deficitu totiž dosáhly prvotní důchody, kde došlo především k odlivu dividend do zahraničí. Letos se dividendová sezóna rozprostřela do pozdějších měsíců roku kvůli očekávanému posilování koruny proti euru.