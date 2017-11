Volatilita na akciových trzích roste (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

ČEZ požádal o posudek EIA pro výstavbu nových jaderných reaktorů v Dukovanech.

Evropské trhy na počátku seance bez jednoznačného směru.

Spojené státy dnes zveřejní ceny průmyslových výrobců a index optimismu malých a středních podniků. Zajímavějšími a sledovanějšími údaji bude HDP za třetí kvartál v eurozóně. Oznámena zde bude i průmyslová výroba. Kromě toho budou na konferenci ECB hovořit přední světoví centrální bankéři jako Janet Yellen, Mario Draghi, Mark Carney nebo Haruhiko Kuroda.

Hospodářské výsledky zveřejní americká síť hobbymarketů Home Depot. V Evropě reportují RWE, Henkel, Alstom nebo Raiffeisen Bank.

Analytici Société Générale snížili doporučení pro akcie francouzského výrobce obytných karavanů Trigano a španělského realitního fondu Axiare Patrimonio na Držet.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akcie se odprostily od vývoje na asijských a evropských trzích a během včerejší seance si mírně polepšily. Všechny tři nejsledovanější indexy, S&P 500, Dow Jones a Nasdaq, si připsaly jednu desetinu procenta. Nejvíce rostoucím sektorem byly utility, které si polepšily o 1,2 %. Poloviční zisky pak zaznamenaly akcie maloobchodních řetězců. Na opačné straně uzavřely akcie energetického sektoru, které přišly o půl procenta.

Asijské akciové trhy v dnešním nočním obchodování zamířily dolů. Ztráty se pohybovaly do jednoho procenta jako v případě šenčenského indexu. Relativně nejméně dnes ztratily japonské akcie. Šéf centrální banky Haruhiko Kuroda uvedl, že BoJ bude pokračovat se svojí uvolněnou měnovou politikou, aby nedošlo k polevení rostoucích inflačních očekávání a zvyšujících se cen. To je pozitivním signálem pro japonské akcie, které by tak neměly chybět v investorských portfoliích.

Z makrodat bude dnes nejzajímavějším ukazatelem HDP za eurozónu, ač u něho žádné změny oproti jeho prvnímu odhadu neočekáváme. Měl by ukázat na silnou spotřebu domácností a vyšší investiční aktivitu. Slušná ekonomická dynamika by měla pokračovat i v závěrečném čtvrtletí, což reflektují předstihové ukazatele. Pozornost trhů se však otočí ke konferenci pořádané ECB, kde vystoupí přední centrální bankéři. Trhy zároveň začínají být nervózní, zda bude úspěšně prosazena daňová reforma v USA. Vysoké ocenění akcií a solidní výsledková sezóna tak může některé investory přimět k vybírání zisků.

ČEZ

Energetická společnost ČEZ požádala ministerstvo životního prostředí o posouzení vlivů nových jaderných bloků v Dukovanech na životní prostředí. Posudek EIA je nutný k získání dalších povolení pro výstavbu. ČEZ chce být připraven na všechny varianty budoucího vývoje energetiky v zemi. O způsobu financování zatím rozhodnuto nebylo, vláda by tak měla učinit nejpozději na začátku příštího roku. Zpráva je nevýznamná pro cenu akcie.