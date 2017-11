Na Wall Street převládl optimismus (14.11.2017)

Americké akcie se po poklesu z konce minulého týdne znovu vyhouply do zelených čísel. Trhy nedokázala vyděsit ani zpráva původně od Goldman Sachs, že index S&P 500 může v příštích dvou týdnech vykorigovat až o 0,8 % (na základě vztahu mezi volatilitou indexu a standartní odchylky výnosnosti konstituentů za 15 let). Goldmani si k tomuto varování otevřeli zadní vrátka v podobě tolerance o +/-1,5 %.



Index Dow Jones Industrial Average dokázal eliminovat propad giganta GE, když včerejší seanci končil na 23.439 bodech (+0,1 %). S&P 500 se ze startovních -0,3 % v první hodině propracoval k ziskům, které udržel do konce (2585 bodů; +0,1 %). Technologický Nasdaq Composite rostl ve stejné rychlosti jako dříve zmíněné. Barometr končil na 6757 bodech.