Britskou libru tlačí dolů politika, konkrétně chřadnoucí podpora premiérky Mayové na domácí scéně, a to i mezi konzervativci. Reálně začíná hrozit výběr nového šéfa strany. I tak ale libra dokázala včera odpoledne část svých ztrát nahradit. Eurodolar včera odpoledne začal růst, ale v celodenní bilanci jsou jeho zisky mírné.



Po relativně nezáživném začátku týdne by dnešek na hlavních devizových trzích mohl být živější. Eurodolar bude muset monitorovat nejen výsledek indexu německé podnikatelské nálady ZEW, ale také výstupy z vědecké konference centrálních bankéřů na půdě ECB. Zde mimo jiné vystoupí i dosluhující šéfka Fedu Yellenová a guvernér Bank of England Carney. Když už jsme pak u Velké Británie, tak stojí za zmínku dnešní čísla za britskou inflaci, která by mohla s librou pohnout (zejména pokud by inflace byla nižší, než se očekává).