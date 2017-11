Ekonomové: Odchod USA z obchodní dohody NAFTA by mohl vést až k recesi

Pravděpodobnost, že Spojené státy vystoupí ze Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA), je zhruba jedna ku čtyřem. Vyplývá to z průzkumu listu The Wall Street Journal mezi ekonomy. Zhruba 82 procent respondentů se domnívá, že takovýto krok by vedl ke zpomalení hospodářského růstu USA v následujících dvou letech. Dalších sedm procent respondentů se dokonce obává, že americká ekonomika by se dostala do recese.



Nikdo z dotazovaných ekonomů nepředpověděl, že by odchod z NAFTA hospodářský růst USA podpořil. Zhruba 11 procent respondentů předpokládá, že odchod by neměl na ekonomiku USA žádný dopad.



Změna obchodní dohody NAFTA mezi USA, Kanadou a Mexikem byla jedním z klíčových volebních slibů nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa. O dosavadní smlouvě často hovořil jako o katastrofě pro americké průmyslové podniky.





Kritici dohody tvrdí, že NAFTA zvyšuje obchodní deficit USA a připravuje zemi o pracovní místa ve zpracovatelském průmyslu . Podle zastánců však dohoda vytváří v USA pracovní místa v sektoru služeb a přináší prospěch spotřebitelům i podnikům závislým na dovozu zboží, píše The Wall Street Journal.Ekonomové v průzkumu předpověděli, že hrubý domácí produkt Spojených států se v letošním i příštím roce zvýší o 2,5 procenta. V roce 2019 pak očekávají zpomalení hospodářského růstu na 2,1 procenta a o rok později další zvolnění na 2,0 procenta