Úterní obchodní seance 14. 11. 2017

Úterý 14. 11. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,07 %), S&P500 (+0,10 %) a NASDAQ (+0,10 %).

Evropa: DAX (-0,40 %), CAC40 (-0,73 %), FTSE 100 (-0,24 %).

Čína: Hang Seng (-0,01 %), Shanghai Comp. (-0,57 %), CSI 300 (-0,70 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,00 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

CNY: Průmyslová produkce y/y za říjen: +10,0 %, oček. 10,4 %, min. +10,3 %

CNY: Maloobchodní tržby y/y za říjen: +6,2 %, oček. 6,3 %, min. +6,6 %

-------------------------------------------------------------

DE: Indexy spotřebitelských cen (CPI) y/y za říjen: +1,6 %, oček. 1,6 %, min. +6,6 %

DE: HDP za 3Q 2017 y/y za říjen: +2,3 %, oček. 2,3 %, min. +0,8 %

DE: HDP za 3Q 2017 q/q za říjen: +0,8 %, oček. 0,6 %, min. +0,6 %

-------------------------------------------------------------

EUR: (11:00) – Průmyslová produkce (září) a HDP za 3Q 2017

DE: (11:00) – ZEW index ek. sentimentu

Frankfurt: (11:00) – Yellen, Carney, Draghi, Kuroda (Panelová diskuze - Frankfurt)

USA: (14:30) – Index cen výrobců (PPI)

-------------------------------------------------------------

/CL: (22:30) – Týdenní změna zásob ropy dle API: oček. ?, min. -1,562 M

-------------------------------------------------------------

USA - První obchodní den nového týdne dokázaly zámořské indexy navzdory prvotní nervozitě zakončit v zelených číslech. Všechna pozornost se nyní upíná na Kongres USA a schválení návrhu daňové reformy. Reforma by měla být schválena do Dne díkůvzdání, tedy do příštího čtvrtku. Dopolední nervozita zachvátila trhy od Asie až po pre-market v USA. V průběhu odpoledne však hlavní americké indexy otočily do plusu a uzavřely v zeleném. Dařilo se zejména sektoru utilit a spotřebního zboží.

Akcie výrobce hraček Mattel (+20,66 %) výrazně posilovaly po víkendové zprávě o nabídce na převzetí podniku ze strany konkurenta Hasbro (+5,88 %). Vzhůru zamířily rovněž akcie výrobce čipů QUALCOMM (+2,97 %). Ten v pondělí odmítl nabídku rivala Broadcom (+0,02 %) na převzetí za 103 miliard dolarů. Uvedl, že tato nabídka je výrazně podhodnocená. Černé pondělí dnes zaznamenaly akcie společnosti General Electric, které klesly o 7 %. Společnost se rozhodla o 50 % snížit dividendu.

ROPA - Ceny ropy lehce oslabily navzdory rétorice kartelu OPEC. OPEC zvýšil odhad poptávky po ropě z členských zemí kartelu pro rok 2018 o zhruba 400 000 na 33,4 mil. barelů/denně. Ropný průmysl se podle kartelu nemusí bát o nedostatek poptávky nejméně do roku 2040. Komoditní obchodní nyní vyčkávají na listopadové zasedání kartelu ve Vídni.

Asijské trhy dnes zveřejnily report čínských maloobchodních tržeb a průmyslové produkce v meziročním srovnání za měsíc říjen. Bohužel ani jedno z makrodat nedokázalo překonat analytický konsenzus. Tamní čínské trhy tak dnes v noci ztrácely kolem půl procenta. Japonský Nikkei se, po včerejším poklesu, držel kolem zelené nuly. Německé indexy spotřebitelských cen za měsíc říjen dosáhly na očekávání trhu, potěšil však růst HDP jak v q/q tak y/y srovnání. Euro na data reagovalo okamžitým posílením.

Během dnešního obchodování se dočkáme ještě reportu evropského HDP za 3Q 2017 a průmyslové produkce. Německo zveřejní ZEW index ek. sentimentu. Zajímavou událostí, kterou by si obchodníci neměli dnes nechat ujít, je panelová diskuze pořádá ECB v německém Frankfurtu nad Mohanem, kde by se měli sejít zástupci ECB (Draghi), Carney (BOE), Yellen (FED) a Kuroda (BOJ). USA po poledni zveřejní inflační data v podobě indexu cen výrobců. Evropské trhy dnes pod tlakem z Asie otevírají v červených číslech.

Výsledková sezóna 3Q 2017 - Henkel (HNK3), Infineon AG (IFX), RWE AG (RWE), Stratasys Ltd (SSYS).