Italská tragédie: Tým nebude na MS, Buffon plakal do televize.

Fotbalisté Itálie budou poprvé od roku 1958 chybět na mistrovství světa. Rozhodlo o tom odvetné barážové utkání se Švédskem, se kterým Italové doma uhráli jen bezbrankovou remízu a nedokázali smazat manko 0:1 z prvního duelu.

Naopak Švédsko slaví, protože na MS se objeví poprvé od roku 2006. Míč měli po celou dobu utkání sice více na kopačkách Italové, ale nedokázali se prosadit přes soupeřovu obranu.

Domácí dokonce přestříleli svého soupeře v poměru 24:4, ale seveřané byli v obraně neprostupní a gól nedostali. Utkání nakonec skončilo bezbrankovou remízou, což znamenalo jediné. Itálie si nezahraje na mistrovství světa!

Italská média v prvních reakcích označila neúčast světových šampionů z let 1934, 1938, 1982 a 2006 na turnaji v Rusku za národní katastrofu. Na velké akci "squadra azzurra" naposledy nehrála v roce 1992, kdy chyběla na mistrovství Evropy.

Kromě zmařeného postupu pak ikona italské reprezentace brankář Gianluigi Buffon oznámil, že to byl jeho poslední zápas za národní tým. V pozápasovém rozhovoru neskrýval emoce a dokonce se rozplakal.

"Jsem smutný, že moje reprezentační kariéra končí takto. Ale líto je mi to hlavně kvůli celému italskému fotbalu. Nedosáhli jsme na něco, co má přesah do celé společnosti," uvedl devětatřicetiletý břankář.